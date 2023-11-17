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Орбан сравнил ситуацию с венгерским языком в Закарпатье при СССР и Украине

Орбан: ситуация с венгерским языком в Закарпатье была лучше при СССР, чем при Украине
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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe
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Ситуация с венгерским языком в Закарпатье при СССР была лучше, чем при Украине. Об этом 17 ноября сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании парламента страны.

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена украинского государства», — приводит его слова телеканал RTL.

По словам Орбана, Украина «продолжает наказывать закарпатцев», поэтому Венгрия окажет им необходимую помощь. Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт не будет оказывать поддержку Киеву.

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Ранее, 13 ноября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не позволит выделить Украине очередной транш из Европейского фонда мира на €500 млн. Он объяснил, что будапешт будет придерживаться этого решения, пока в Киеве не дадут гарантии того, что венгерский банк OTP снова не окажется в украинском черном списке «международных спонсоров» военного конфликта.

До этого, 10 ноября, Орбан отметил, что Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Он также подчеркнул, что Будапешт никогда не согласится увязать вопрос финансирования Киева из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Венгрии замороженных денег европейских фондов.

9 ноября издание Bloomberg сообщило о проработке плана финансирования Украины странами ЕС на случай, если венгерская сторона наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. Уточнялось, что предложение будет включать национальные гарантии со стороны стран-членов с целью привлечения финансирования на рынках.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было приятно в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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