Ситуация с венгерским языком в Закарпатье при СССР была лучше, чем при Украине. Об этом 17 ноября сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании парламента страны.

«Я не преувеличиваю, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена украинского государства», — приводит его слова телеканал RTL.

По словам Орбана, Украина «продолжает наказывать закарпатцев», поэтому Венгрия окажет им необходимую помощь. Кроме того, он подчеркнул, что Будапешт не будет оказывать поддержку Киеву.

Ранее, 13 ноября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не позволит выделить Украине очередной транш из Европейского фонда мира на €500 млн. Он объяснил, что будапешт будет придерживаться этого решения, пока в Киеве не дадут гарантии того, что венгерский банк OTP снова не окажется в украинском черном списке «международных спонсоров» военного конфликта.

До этого, 10 ноября, Орбан отметил, что Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы начинать переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС). Он также подчеркнул, что Будапешт никогда не согласится увязать вопрос финансирования Киева из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Венгрии замороженных денег европейских фондов.

9 ноября издание Bloomberg сообщило о проработке плана финансирования Украины странами ЕС на случай, если венгерская сторона наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. Уточнялось, что предложение будет включать национальные гарантии со стороны стран-членов с целью привлечения финансирования на рынках.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было приятно в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.