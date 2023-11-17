В Москве после драки на стройке в отдел полиции было доставлено 139 человек

Почти 140 человек были доставлены в отдел полиции после драки на стройке в Москве. Об этом 17 ноября сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

«Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек», — сказал он.

По предварительным данным, между рабочими возник бытовой конфликт, впоследствии переросший в потасовку. В результате происшествия двое человек обратились за медицинской помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Уточняется, что 76 человек были привлечены к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее, 13 ноября, охранник кафе «Вкусно — и точка» в Москве вызвал полицию, увидев драку компании молодых людей с пауками на футболках. Приехавшие на место правоохранители задержали четырех человек: 21-летнего жителя Калужской области, 18-летнего москвича, 19-летнего уроженца Киргизии и 18-летнего жителя Люберец. На молодых людей составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).