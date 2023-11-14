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В Москве вызвали полицию из-за потасовки подростков с рисунками пауков на одежде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Охранник кафе «Вкусно — и точка» в Москве вызвал полицию, увидев драку компании молодых людей с пауками на футболках. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне, 13 ноября, в заведении на улице Маросейке.

Собеседник уточнил, что охранник около 21:00 заметил драку молодых людей и сообщил в полицию. При этом внимание мужчины привлекла не только потасовка, но и рисунки пауков на одежде юношей.

Приехавшие на место правоохранители задержали четырех человек: 21-летнего жителя Калужской области, 18-летнего москвича, 19-летнего уроженца Киргизии и 18-летнего жителя Люберец. На молодых людей составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

При этом задержанные заявили, что драки не было, а они просто эмоционально общались и жестикулировали. Охранник, в свою очередь, написал заявление о том, что в кафе около 15 человек вели себя вызывающе и провоцировали конфликт.

Проводится проверка.

Поучают «паучат»: в чем причина серии массовых драк подростков
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В феврале в Сети распространилась информация о новом неформальном молодежном движении «ЧВК Рёдан», члены которого участвуют в массовых драках. Также сообщалось, что участники движения носят длинные темные волосы и значки паука на одежде, при этом символом группировки является паук с цифрой четыре.

Также сообщалось, что 24 и 25 февраля в связи с беспорядками в отделы полиции доставили более 350 человек, в основном несовершеннолетних. Более 226 молодых людей, которые могут быть причастны к неформальному движению, были задержаны перед массовой дракой около торгового центра «Авиапарк» на севере столицы.

28 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержания, заявил, что неформальное движение не несет ничего хорошего российской молодежи.

3 марта к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратились эксперты мониторингового центра «Безопасность 2.0», которые предложили проверить российских школьников на интерес к тематике потенциально деструктивных субкультур. По их мнению, это станет необходимой мерой в профилактике агрессивного поведения подростков. Рекомендации были разработаны после широкого распространения в интернете информации о «ЧВК Рёдан»

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