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Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год

ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Это следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного 17 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ЕГЭ-2024 году предлагается провести в три периода. Основной этап вместе с резервными днями пройдет с 23 мая по 1 июля. Досрочный период запланирован в промежутке с 22 марта по 12 апреля, вместе с резервными днями он завершится 19 апреля. Дополнительный этап состоится с 4 по 9 сентября.

«ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени», — уточняется в документе.

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Накануне, 16 ноября, замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский в ходе конференции по оценке качества образования заявил, что все системы, используемые при проведении ЕГЭ, запланировано полностью перевести на отечественное программное обеспечение к 2026 году. Круглинский также сообщил, что всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ЕГЭ-2024 состоятся 16 февраля, 5 марта, 23 апреля и 15 мая.

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