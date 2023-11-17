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Швыдкой рассказал о новых фестивалях для стран БРИКС и СНГ в 2024 году

Швыдкой: есть идея проведения нового конкурса СНГ в области кинематографии
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и Содружестве Независимых Государств (СНГ), в связи с чем у РФ есть много культурных проектов. Об этом 17 ноября рассказал «Известиям» специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«В частности, в СНГ планируется создание Евразийской академии киноискусств, идею которой предложил режиссер Никита Сергеевич Михалков. Есть идея проведения нового конкурса Содружества в области кинематографии. Эту идею озвучили наши казахские коллеги, и ее поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев», — сообщил Швыдкой на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в 2024 году в Алма-Ате должен проводиться уже третий по счету фестиваль молодого искусства стран Содружества, Балтии и Грузии — традиционный фестиваль в Казахстане, который уже имел успех, добавил он.

«Многообразное сотрудничество интересно и важно, я знаю это как сопредседатель межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Потребность вот в таком многообразии очень большая. Люди хотят услышать, что происходит в соседних странах, как там развивается физика или астрономия, какие музыкальные проекты существуют», — отметил Швыдкой.

По его словам, в настоящее время наблюдается очень большой интерес к культуре сообщества стран БРИКС, куда сегодня входят уже 11 государств, а на пороге — уже 20.

«БРИКС будет большой организацией, которая охватывает весь мир. У Глобального Юга много голосов, и их надо услышать», — резюмировал Швыдкой.

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Ранее, 16 ноября, экс-глава Минкультуры РФ Швыдкой рассказывал, что Санкт-Петербургский международный культурный форум посетят 34 министра культуры из разных стран. Он отметил, что на форум приехало более 70 делегаций. В личном качестве присутствуют представители Великобритании, Италии, Франции, Сербии и других европейских стран.

IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры более чем из 30 стран и более 70 зарубежных делегаций. На форуме обсудили самые актуальные вопросы культуры, а также новые идеи и проекты.

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