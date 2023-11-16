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Швыдкой рассказал о приезде 34 министров на культурный форум в Петербурге

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Фото: Виатрис Виктория
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Санкт-Петербургский международный культурный форум посетят 34 министра культуры из разных стран. Об этом 16 ноября рассказал «Известиям» экс-глава российского Минкульта Михаил Швыдкой.

«На форум приехало больше 70 делегаций, которые возглавляют 34 министра культуры. Приехал даже вице-премьер Киргизии. Такого большого собрания и качества участников не было ни на одном из предшествующих форумов», — рассказал он.

Он отметил, что в личном качестве присутствуют представители Великобритании, Италии, Франции, Сербии и других европейских стран.

«Этот форум в высшей степени серьезный. На этой площадке идет обсуждение целого ряда проектов. Россия в 2024 году председательствует в СНГ и БРИКС. Естественно, возникает много проектов, связанных с этими организациями. Всё движется к тому, что будут проведены переговоры с китайскими коллегами о создании телевизионного конкурса. Уверен, что наши коллеги присоединятся к этому», — отметил Швыдкой.

14 ноября сообщалось, что у жителей Санкт-Петербурга и гостей города появится возможность бесплатно посетить Эрмитаж в дни Международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября.

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