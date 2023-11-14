Музеи Петербурга станут бесплатными на три дня

У жителей Санкт-Петербурга и гостей города появится возможность бесплатно посетить Эрмитаж. Посмотреть экспозицию, не оплачивая билет, удастся в дни Международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября.

Правда, сотрудники Эрмитажа рекомендуют заранее заказать билет, чтобы точно попасть в музей. Сделать это можно на сайте учреждения либо в билетных кассах. В администрации предупреждают, что попасть внутрь смогут не все желающие, количество посетителей будет определяться «по возможностям музейного пространства».

Кроме того, у петербуржцев появится возможность бесплатно сходить, в том числе, в Музей истории Петербурга, Русский музей и Исаакиевский собор.

В деловую программу культурного форума войдут такие тематические блоки, как «Театр», « Кино», «Музеи», «Традиционная культура как фундамент построения общества», «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры», «Познание истории через культуру». Запланированы дискуссии под руководством экспертов и деятелей культуры, информирует телеканал «78».

Ранее сообщалось, что в Петербурге в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости создадут музей археологии. Он откроется в 2028 году и станет филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга.