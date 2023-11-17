Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»

Экс-глава российского Минкульта Михаил Швыдкой в беседе с «Известиями» 17 ноября прокомментировал инициативу о создании «Интервидения».

«Я сразу сказал так: «Я противник создания альтернатив». Зачем нам создавать альтернативу «Евровидения», когда нам можно создать что-то хорошее и свое, которое будет существовать по несколько иным законам», — сказал он.

По его словам, авторы идеи музыкального конкурса хотят уйти от англоязычности, чтобы песни исполнялись на национальных языках.

«Ясно, что в этом огромном мире, многополярном, существуют разные песенные традиции и разная популярная музыка. Надо сказать, что об этом говорил во время своего визита в Китай президент [РФ] Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином, и он тепло откликнулся на это», — отметил Швыдкой.

Кроме того, «Интервидение» имеет широкий просветительский характер, который выразит национальную культуру каждой страны, подчеркнул он.

«Популярная песня — это такой сгусток концентрации некоторых национальных эстетических и этических принципов, и это очень важно. Поэтому эта история, как мне кажется, имеет перспективу», — заключил он.

С идеей создания музыкального конкурса «Интервидение» выступили 17 ноября министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Эрнст указал, что конкурс хотят провести в 2024 году. Он отметил, что Россия рассчитывает на участие стран БРИКС и других государств.