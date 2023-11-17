Эрнст и Любимова предложили создать «Интервидение»

Министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме во время встречи с министрами культуры зарубежных стран предложила создать музыкальный конкурс «Евразиявидение+» или «Интервидение», а также общую Евразийскую кинопремию.

«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — отметила она 17 ноября.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст указал, что конкурс должен быть ежегодным, впервые его хотят провести в 2024 году.

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять свои образцы популярной музыки», — сказал он.

Эрнст отметил, что Россия рассчитывает на активное участие стран БРИКС и предлагает всем другим странам присоединиться к этой инициативе.

Ранее, 27 октября, в правительстве РФ поддержали создание отечественного аналога игры The Sims. Игру планируется разработать в соответствии с российскими традиционными духовно-нравственными ценностями.

Инициативу по разработке отечественного аналога выдвинули депутаты Госдумы 27 сентября. Они сочли, что американская игра The Sims сильно модернизировалась: в ней появилась пропаганда нетрадиционных ценностей.