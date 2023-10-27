Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царёва
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

В правительстве поддержали создание отечественного аналога игры The Sims

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минтруде и Росмолодежи поддержали создание отечественного аналога игры The Sims, Минцифры готово изучить предложения российских разработчиков видеоигр, когда они поступят. Об этом говорится в документах, присланных Министерством цифрового развития на имя первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Ранее депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и КПРФ обратились в правительство с просьбой рассмотреть инициативу по разработке отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни», которая будет соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям.

«Министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрело коллективное обращение депутатов и полагает возможным поддержать идею о разработке отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни», — говорится в ответе Минтруда за подписью первого замминистра Ольги Баталиной, который имеется в распоряжении «Известий».

«Федеральное агентство по делам молодежи сообщает, что идея о создании отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни» (аналог The Sims) с позиции необходимости сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и моральных принципов рассмотрена и поддерживается», — сообщается в отзыве замруководителя Росмолодежи Дениса Аршинова.

В Минцифры сообщили депутату, что идея по разработке видеоигры «симулятор жизни» рассмотрена на заседании Центра компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения «Игровые сервисы» 10 октября и предварительно поддержана.

«При этом отмечено отсутствие аналогичных отечественных видеоигр, соответствующих качеству и уровню проработки проекта The Sims 4. Для более детальной оценки идеи по созданию видеоигры в жанре «симулятор жизни» необходимо ознакомиться с дополнительными материалами, подготовленными инициативной группой российских разработчиков видеоигр: концепцией, паспортом, презентацией, сметой и дорожной картой по реализации игрового проекта», — сообщает депутату министерство.

Уровнем вышли: в РФ появилось более 50 новых студий - разработчиков игр
Какие релизы они готовят и какие рынки планируют покорить в ближайшее время

«Есть игра, где подростки в школе убивают сверстников, а потом удивляемся скулшутингу. Наши дети заслуживают лучшего, чем последние части Call of Duty с убийствами «плохих русских солдат» и The Sims 4 с пропагандой однополых связей. Запрещать то, что нам не нравится, — не выход. Гораздо эффективнее предоставить альтернативу», — прокомментировала ответы «Известиям» Лантратова.

По ее словам, государство должно поддерживать развитие отечественной индустрии видеоигр наравне с кинематографом и другими приоритетными направлениями культурно-массовой повестки.

«Так, необходимо выделять средства на реализацию перспективных проектов, создавать условия для подготовки кадров видеоигровой индустрии. Сама по себе концепция видеоигр — симуляторов жизни интересует молодежь. Создавая российский аналог Sims, важно сделать его не только «правильным», но и интересным», — убеждена депутат.

По ее мнению, реализовать такой масштабный проект в России, соблюдая баланс качества и соответствия нашим традиционным ценностям, могут Институт развития интернета и АНО «Диалог».

27 сентября член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сказала «Известиям», что депутаты Госдумы обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть инициативу по разработке отечественной видеоигры, которая будет соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023