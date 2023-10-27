В правительстве поддержали создание отечественного аналога игры The Sims

В Минтруде и Росмолодежи поддержали создание отечественного аналога игры The Sims, Минцифры готово изучить предложения российских разработчиков видеоигр, когда они поступят. Об этом говорится в документах, присланных Министерством цифрового развития на имя первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

Ранее депутаты Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и КПРФ обратились в правительство с просьбой рассмотреть инициативу по разработке отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни», которая будет соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям.

«Министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрело коллективное обращение депутатов и полагает возможным поддержать идею о разработке отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни», — говорится в ответе Минтруда за подписью первого замминистра Ольги Баталиной, который имеется в распоряжении «Известий».

«Федеральное агентство по делам молодежи сообщает, что идея о создании отечественной видеоигры в жанре «симулятор жизни» (аналог The Sims) с позиции необходимости сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и моральных принципов рассмотрена и поддерживается», — сообщается в отзыве замруководителя Росмолодежи Дениса Аршинова.

В Минцифры сообщили депутату, что идея по разработке видеоигры «симулятор жизни» рассмотрена на заседании Центра компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения «Игровые сервисы» 10 октября и предварительно поддержана.

«При этом отмечено отсутствие аналогичных отечественных видеоигр, соответствующих качеству и уровню проработки проекта The Sims 4. Для более детальной оценки идеи по созданию видеоигры в жанре «симулятор жизни» необходимо ознакомиться с дополнительными материалами, подготовленными инициативной группой российских разработчиков видеоигр: концепцией, паспортом, презентацией, сметой и дорожной картой по реализации игрового проекта», — сообщает депутату министерство.

«Есть игра, где подростки в школе убивают сверстников, а потом удивляемся скулшутингу. Наши дети заслуживают лучшего, чем последние части Call of Duty с убийствами «плохих русских солдат» и The Sims 4 с пропагандой однополых связей. Запрещать то, что нам не нравится, — не выход. Гораздо эффективнее предоставить альтернативу», — прокомментировала ответы «Известиям» Лантратова.

По ее словам, государство должно поддерживать развитие отечественной индустрии видеоигр наравне с кинематографом и другими приоритетными направлениями культурно-массовой повестки.

«Так, необходимо выделять средства на реализацию перспективных проектов, создавать условия для подготовки кадров видеоигровой индустрии. Сама по себе концепция видеоигр — симуляторов жизни интересует молодежь. Создавая российский аналог Sims, важно сделать его не только «правильным», но и интересным», — убеждена депутат.

По ее мнению, реализовать такой масштабный проект в России, соблюдая баланс качества и соответствия нашим традиционным ценностям, могут Институт развития интернета и АНО «Диалог».

27 сентября член Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сказала «Известиям», что депутаты Госдумы обратились в правительство РФ с просьбой рассмотреть инициативу по разработке отечественной видеоигры, которая будет соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям.