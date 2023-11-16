Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Гардемарины 1787. Война» 12+

Режиссер: Светлана Дружинина. В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Ольга Машная, Михаил Боярский, Владимир Суровцев, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Ника Здорик, Андрей Лаптев, Даниил Зайцев

Действие фильма начинается в Крыму в 1787 году. Представители западных держав в очередной̆ раз начинают свои козни против России, но главные герои — возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети — снова встают на защиту Родины. Проделав рискованный путь, с острова Мальта до Крыма, они неожиданно становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под началом генерала Александра Суворова. «Жизнь — Родине, честь — никому!» — девиз, который наши герои-гардемарины передают своим детям по наследству и который в очередной раз помогает выиграть сражение.

С 16 ноября в прокате

«Легенда о самбо» 16+

Фото: Russian World Vision

Режиссер: Андрей Богатырев. В ролях: Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Владимир Гостюхин, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев, Денис Кузнецов

Москва. 1936 год. Спартакиада. Приглашена сильнейшая команда борцов. И вот решающий поединок. Кто одержит победу, кого ждет поражение, а кого — неожиданный поворот судьбы. Два мастера боевых искусств. Один с детства обучался искусству дзюдо в Японии — Василий Ощепков. Другой, прошедший Русско-японскую войну, разрабатывающий приемы для самообороны, — Виктор Спиридонов. Оба одержимы идеей создания национальной борьбы. Так рождалось самбо. Напряжение боев, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — всё это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.

С 16 ноября в прокате

«Ниша» 12+

Фото: Reflexion Films

Режиссер: Антон Ермолин. В ролях: Владимир Свирский, Елена Николаева, Сергей Гилёв, Михаил Тройник, Дмитрий Куличков

Создатели определили жанр картины — драмеди с элементами магического реализма. История грузоперевозчика Славы, уверенного в том, что его истинное призвание — быть экстрасенсом-биолокатором. Герой идет к мечте, вопреки недовольству супруги и вороху неудач сотворяя чудо: из пустоты появляется моль. Маленькое насекомое становится неожиданной причиной, по которой со Славой желает познакомиться опасное мировое сообщество.

С 16 ноября в прокате

Театр

«Адриана Лекуврер» 16+

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Режиссер: Евгений Писарев. В ролях: Динара Алиева, Светлана Лачина, Олег Долгов, Наджмиддин Мавлянов, Максим Аниськин, Владислав Сулимский, Михаил Казаков, Владислав Попов, Ксения Дудникова, Агунда Кулаева

Премьера на главной сцене страны. Опера Франческо Чилеа в четырех действиях. В основе произведения — одноименная пьеса Эжена Скриба и Эрнеста Легуве. Действия разворачиваются в Париже в театре Комеди Франсез. Великая трагическая актриса Адриана Лекуврер окружена поклонниками. Среди них принц де Буйон. Но девушка влюблена в Маурицио, солдата графа Саксонского. В отношения вмешивается властная соперница. В опере есть все атрибуты любовных многогранников. Настоящие страсти становятся заменой театральным. А в любовь вмешивается политика. Огнеопасная смесь.

16, 17, 18 ноября, 19:00, 19 ноября, 14:00, Большой театр, Историческая сцена

«Фортуна» 16+

Фото: Александр Иванишин

Режиссеры: Елизавета Шахова, Иван Рябенко. В ролях: Алексей Гиммельрейх, Евгения Курова, Екатерина Тихомирова, Ольга Тенякова, Алла Юганова, Лейла Эгамова, Полина Чернова, Анна Комова, Данил Можаев

Спектакль по одноименной пьесе Марины Цветаевой. Она почти не имеет сценической истории. Талантливый любовник и царедворец, отважный воин, Лозэн был наделен удивительной способностью очаровывать людей. Лозэн всегда был в гуще исторических событий, которые в конце концов и привели его на плаху в 1793 году. Марина Цветаева пытается разгадать тайну жизни, смерти и удачи Лозэна. И, как ей кажется, находит ответ.

17, 18 ноября, 19:00, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой

«Спящая красавица» 6+

Фото: РАМТ

Хореография: Мариуса Петипа в редакции Валентина Грищенко. В ролях: Александра Криса, Сергей Скворцов, Максим Маринин, Екатерина Токарева

Русский классический театр балета представит на сцене РАМТ «Спящую красавицу». Музыка Петра Чайковского ни с чем не сравнима. В балете, который по праву считается энциклопедией классического танца, есть пантомима, зрелищные жанровые сцены, классические танцевальные формы и красочная сценография. История, знакомая с детства. В основе сказка Шарля Перро о принцессе Авроре, которую разбудил от чар колдуньи поцелуй принца Дезире.

20 ноября, 19:00, РАМТ

«Высоцкий. Рождение легенды» 12+

Фото: Галина Фесенко

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Дмитрий Карташов, Вера Шпак, Антон Соколов, Сергей Вершинин, Александр Тютин, Диана Егорова, Михаил Шилов

Создатели спектакля пытаются ответить на вопрос, как рождается легенда. Роль Высоцкого в этой постановке не отдана конкретному актеру — ее примеряют несколько артистов, воплощая разные ипостаси его личности, разные темы в его творчестве. Образ Высоцкого возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат самые известные стихи поэта. А песни Высоцкого исполнят в разных жанрах: от классического бардовского до абсолютно нового рок-звучания.

22 ноября, 19:00, Московский Губернский театр

«Как пережить лето» 12+

Фото: Никита Чунтомов

Режиссер: Борис Мильграм. В ролях: Виолетта Мильграм, Станислав Фоминых, Илья Линович, Евгения Барашкова, Александр Аверин, Сергей Белов, Илья Курицын

Один из старейших коллективов Пермского края «Театр-Театр» приезжает в Москву с гастролями. Труппа представит премьеру мюзикла о подростках и для подростков «Как пережить лето». Драматург Дана Жанэ и композитор Александр Марголин придумали историю про девочку Полину, которая обожает аниме. Она верит, что является Солнечной дочерью, которой суждено быть вместе с Лунным мальчиком по имени Акайо. Вдвоем они одолеют Красного Человека, иначе его злодейские планы разрушат их мир. Все эти события разворачиваются на территории сонного дачного поселка, где Полина проводит август с семьей.

16, 20, 21 ноября, 19:00, 19 ноября в 15:00 и 19:00, Театр «Маска»

«Данькина каска» 16+

Фото: Театр Армии

Режиссер: Диана Борина. В ролях: Юта, Сергей Селин, Тимур Еремеев, Роман Богданов, Сергей Данилевич, Дмитрий Ломакин, Дмитрий Оболонков, Андрей Кочинов, Никита Мареев, Денис Демин

Спектакль по пьесе Егора Черлака, рассказывающий о событиях и героях наших дней. Главный из них — Даня Гимнастёркин — отправился служить в армию. Создатели сравнивают его с Василием Теркиным и микшируют известный текст Твардовского с драматургией Черлака, подчеркнув тем самым мысль о мостике от Великой Отечественной войны к спецоперации. В расположение части Дани с концертом приезжает популярная артистка Юта. Впервые артистка сыграет сама себя и исполнит свои песни в постановке.

21 ноября, 19:00, Театр Армии, Большая сцена

«Государев венец» 12+

Фото: Пресс-служба Нового театра

Режиссер: Валентин Клементьев. В ролях: Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Дарья Дуженкова, Софья Кронгауз, София Шендрик, Соня Селезнева, Владимир Антонов, Никита Кашеваров, Артур Ахикян, Григорий Шариков, Кирилл Анохин

Перед зрителями предстанут Николай Александрович, Александра Федоровна, наследник и великие княжны. Это не столько трагический исход судьбы российской монархии, сколько образец идеальной русской семьи, основанной на любви и строгости, уважении и требовательности, жертвенности и мужестве. Постановка — своего рода разговор о прошлом и настоящем. Зрители станут свидетелями последних дней жизни венценосной семьи Романовых. А завершит театральную встречу беседа с протоиереем Артемием Владимировым.

19 ноября, 19:00, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова

«Долгие годы» 16+

Фото: Театр Вахтангова

Режиссёр: Георгий Долмазян. В ролях: Михаил Васьков, Ольга Гаврилюк, Александр Галочкин, Иван Захава, Полина Бондарь, Виталий Иванов, Семён Арзуманов, Дарья Щербакова, Анастасия Джентилини, Евгений Кравченко, Фёдор Воронцов, Владислав Гандрабура, Юрий Поляк, Евгений Карельских, Александр Павлов

В основе премьерной постановки — пьеса, написанная Георгием Долмазяном и вдохновленная романом Джозефины Лоуренс «Годы тянутся так долго» и фильмом «Уступи место завтрашнему дню». Четверо молодых людей вынуждены стать родителями своих родителей. Готовы ли они к этой трудной роли? Понимают ли до конца ответственность, возложенную на них непростыми обстоятельствами? Смогут ли принять верные решения, от которых зависит дальнейшая жизнь, благополучие, счастье самых близких — отца и матери?

20, 21 ноября, 19:30, Театр Вахтангова, Симоновская сцена

Музеи

«Перед праздником» 0+

Фото: Музей нонконформизма

В экспозицию выставки «Перед праздником» вошло около 50 произведений Марлена Шпиндлера, созданных в период между 1960-ми и 1990-ми годами. Его особые «полуабстракции» нередко содержали религиозные символы, а таинственные и аскетичные образы напоминали о древнем искусстве. Марлен Шпиндлер намеренно работал красками, изготовленными собственноручно, следуя традициям древнерусских художников, зачастую используя в качестве основы мешковину и другие материалы.

Отдельный раздел выставки составляют тюремные работы, когда, несмотря на ограниченные возможности, художник продолжал заниматься живописью, а также пейзажи, которые Марлен писал на протяжении всей своей жизни и в любых обстоятельствах.

До 15 марта, Музей нонконформизма

«Поздравь Деда Мороза» в Музее Победы 0+

Фото: Музей Победы

В день рождения самого главного зимнего волшебника в Музее Победы пройдет праздничная акция «Поздравь Деда Мороза». Ребятам предложат записать на телевизионную камеру свои пожелания Деду Морозу. Организаторы надеются, что поздравления маленьких посетителей будут искренними, добрыми, яркими, трогательными и необычными. Лучшие ролики разместят так же в социальных сетях Музея Победы.

18 ноября, 12:00 – 15:00, Музей Победы

«Дети Великой Отечественной» 6+

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Проект приурочен к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. В состав выставки в Новой Третьяковке вошли живописные и скульптурные произведения мастеров отечественного искусства, где в фокусе внимания — дети войны. Не знавшие счастливого детства, рано повзрослевшие, но невероятно стойкие, пережившие голод, смерть близких, взвалившие на себя непосильный труд в тылу. C первых дней Великой Отечественной войны советские художники приняли в ней участие, кто с оружием, кто — с кистью в руке. В состав экспозиции также вошли скульптуры Лилии Евзыковой, Любови Холиной, Юлии Сегаль, Дмитрия Шаховского, Гукаса Чубаряна и других.

С 21 ноября до 12 мая, Новая Третьяковка

«Формулы Андреа Мантеньи. Североитальянская графика и возрождение Античности» 6+

Фото: Государственный Эрмитаж

В экспозиции представлено более 250 памятников гравюры и рисунка, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (резных камней, керамики, фрагментов доспеха). В центре внимания — семь собственноручных гравюр Андреа Мантеньи, одного из самых важных мастеров Раннего Возрождения. Это листы «Положение во гроб», «Христос между святыми Андреем и Лонгином», две половины «Битвы морских божеств», «Богоматерь с младенцем» и парные гравюры «Вакханалия с Силеном» и «Вакханалия с винной бочкой».

С 18 ноября до 18 февраля, Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал

Концерты

«Золотые хиты рока» 6+

Фото: Дом Музыки

На сцене Московского Дома музыки состоится концерт оркестра «Русская Филармония» «Золотые хиты рока». В этот вечер зрители услышат мировые хиты групп Deep Purple, Queen, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. На сцену вместе с симфоническим оркестром выйдут зарубежные солисты — певцы Магнус Баклунд (Швеция), Симоне Романато (Италия) и Доминик Уоррен — (ЮАР). Дирижер — Роберто Молинелли (Италия).

21 ноября, 19:00, Дом Музыки

«Восточные сказки» с Петром Востоковым 6+

Фото: Пресс-служба Петра Востокова

Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит необычную программу, посвященную ориентальному джазу XX века. В этот вечер прозвучит классика раннего джаза, связанная с восточными мотивами, знаменитые композиции Хуана Тизола, отрывки из «Дальневосточной сюиты» Дюка Эллингтона, произведения советских джазовых оркестров на кавказскую тему и джазовые аранжировки классических мелодий восточной тематики. Слушатели смогут услышать арабские сказки «Шехеразады» и захватывающий «Танец с саблями» в джазовой версии, «Караван» и другие легендарные композиции, ставшие классикой мирового джаза, а также другие стандарты, без которых невозможно представить историю этого музыкального жанра.

20 ноября, 19:00, Большой зал Московской консерватории

#ОпераМарафон 12+

Фото: Зал Зарядье

В рамках марафона в течение двух дней прозвучат все оперы Сергея Рахманинова и «Иоланта» Петра Чайковского. Молодые режиссеры, победители творческого вызова #OperaCall, организованного Залом «Зарядье», представят зрителям свое видение знаменитых опер. Произведения исполнят ведущие симфонические оркестры, хоровые коллективы, а также солисты главных оперных театров страны. На сцену выйдут Сергей Скороходов, Мария Баянкина, Гелена Гаскарова, Николай Казанский, Хачатур Бадалян и многие другие.

18 ноября, 14:00, 19:00, 19 ноября, 13:00, 19:00, Зал «Зарядье»

Искра Live 16+

Фото: Пресс-служба Яндекс Музыки

Концерт с яркими молодыми исполнительницами, которых слушатели «Яндекс Музыки» открыли благодаря системе персональных рекомендаций Моя волна. На сцену «Урбана» выйдут Наша Таня, Liili и Амура. Артисты представят выступления в формате шоу-кейсов. Часть программы Нашей Тани будет акустической. А Liili и Амура выйдут на сцену вместе с музыкальными коллективами.

16 ноября, 20:00, концертное пространство «Урбан»

Фестивали

«Гранде Фиеста» 18+

Фото: Пресс-служба «GRANDE FIESTA»

Для поклонников бачаты и сальсы в Москве пройдет одно из самых ярких танцевальных событий года — международный танцевальный фестиваль «Гранде Фиеста». Свое участие в фестивале уже подтвердили участники из 15 городов России и СНГ. В течение двух дней в самом сердце Москвы на площадке «Арбат 21» блистательные танцоры и хореографы из разных городов России, Испании, Италии и Аргентины будут проводить профессиональные мастер-классы и лекции для всех желающих. Хедлайнеры вечерней программы — популярный певец, актер Алексей Воробьев и виртуозный гитарист, солист театра «Градский Холл» Эмиль Кадыров.

18 и 19 ноября в Москве

Фестиваль китайской культуры в России 6+

Фото: Александринский театр

В рамках фестиваля в двух столицах состоятся выступления Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета. В концерте прозвучат произведения современных композиторов, среди которых Чжао Цзипин, Ван Юньфэй, Лю Вэньцзинь, Чжан Чао, Чжан Цююань. Представленные жанры — от симфонической увертюры до популярных песен. Зрители познакомятся со звучанием оригинальных китайских народных инструментах — пипа, люцинь, бамбуковая флейта, гучжен. Организатор фестиваля — ФГБУК «Росконцерт».

16 ноября, 19:00, Александринский театр (Санкт-Петербург)