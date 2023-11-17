Схвативший соперника за горло Месси объяснил свой поступок

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал инцидент с игроком сборной Уругвая Матиасом Оливерой, который произошел на матче отбора чемпионата мира – 2026.

Инцидент произошел 17 ноября на 20-й минуте матча. Аргентинец толкнул Оливеру локтем в грудь, после чего схватил его рукой за горло. Месси сказал, что конфликт возник из-за того, что уругвайский футболист проявил неуважение к старшим.

«Я предпочту не говорить всё, что думаю. Но этим молодым людям нужно научиться уважать старших» — таким образом он объяснил свой поступок, его слова приводит TyC Sports.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Уругвая. Месси и Оливера результативными передачами не отметились.

По результату матча сборная Аргентины с 12 очками сохранила первое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны. Уругвай с 10 очками занял вторую строчку.

Ранее, 13 октября, в ходе матча в спину Месси плюнул нападающий сборной команды Парагвая Антонио Санабрия. Аргентинец, проходя мимо парагвайца, что‑то сказал ему, после чего тот плюнул в сторону Месси.