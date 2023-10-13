Футболист сборной Парагвая плюнул в капитана аргентинцев Месси во время матча
Нападающий сборной команды Парагвая Антонио Санабрия в ходе матча с Аргентиной плюнул в спину капитана аргентинцев Лионеля Месси. Игра состоялась в пятницу, 13 октября, в аргентинской столице Буэнос-Айресе на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти».
Инцидент произошел на 84-й минуте игры третьего отборочного тура на чемпионат мира – 2026. Месси, проходя мимо Санабрии, что‑то сказал ему, после чего тот плюнул в сторону аргентинца. Арбитр никак не наказал участников инцидента.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Аргентины. Мяч в ворота Парагвая отправил аргентинский защитник Николас Отаменди.
9 октября стало известно, что аргентинский форвард Месси, в настоящее время представляющий американский футбольный клуб (ФК) «Интер Майами», может перейти в одну из команд Саудовской Аравии. Как отметил портал Sport.es, согласно договоренности с «Интер Майами», игрок получит право уйти, если американский ФК не пробьется в плей-офф Высшей лиги США (МЛС). Между тем клуб уже лишился шансов на выход в плей-офф МЛС после поражения от «Цинциннати» со счетом 0:1.
Ранее, 20 августа, Лионель Месси выиграл первый трофей в США с клубом «Интер Майами». Клуб из Флориды одолел в финале Leagues Cup (Кубка лиг) «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Интер» оказался точнее — 10:9.