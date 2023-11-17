Сертификат дополнительного образования в 2023 году — что это и как его получить

Многие родители задумываются о том, чтобы отдать своих детей в какой-либо кружок или секцию, чтобы развивать их таланты и поддерживать физическую форму. Однако не все знают, что сделать это можно за счет государства с помощью сертификата дополнительного образования. «Известия» узнали, что это такое и как его получить.

Сертификат дополнительного образования в 2023 году — что это

Сертификат персонифицированного дополнительного образования (ПФДО) — это электронный документ, который дает родителям возможность оплачивать кружки и секции для ребенка за счет средств регионального бюджета. С ним можно бесплатно записаться на занятия в финансируемое государством образовательное учреждение. Сертификат принимают для частичной или полной оплаты и некоторые частные кружки.

До появления сертификатов образовательные организации получали средства в соответствии с предоставленным ими планом. Например, предполагалось, что в каждую секцию запишется по 15 детей, и финансирование выделялось сразу на полную группу. Однако набрать столько учеников не всегда получалось.

В 2019 году Минпросвещения запустило программу, согласно которой деньги поступают не напрямую образовательным организациям, а на специальные сертификаты для каждого ребенка. Таким образом, кружок или секция получают финансирование за каждого фактически записанного ученика. Если руководство захочет привлечь больше средств, придется набрать больше детей.

На сегодняшний день в программе участвуют более 70 регионов России. Ожидается, что к началу 2024 года к ней присоединятся все субъекты страны. Узнать о том, принимают ли в регионе сертификаты дополнительного образования, можно на портале ПФДО и АИС «Навигатор дополнительного образования Inlearno». Многие субъекты сотрудничают только с одним ресурсом, поэтому стоит проверить информацию на каждом из них.

Сертификат дополнительного образования в 2023 году — условия

Сертификат ПФДО выдается гражданам России в возрасте от пяти до 17 лет. Он существует только в электронном виде, распечатывать его не нужно. Им можно оплатить занятия в образовательных организациях, которые прошли государственную проверку. По одному сертификату ребенок может посещать до четырех кружков и секций.

Сертификат обладает своим номиналом — суммой, которая выделяется на оплату дополнительного образования в течение учебного года. Он зависит от городского бюджета, каждый муниципалитет устанавливает его самостоятельно. Заранее узнать, сколько денег можно потратить по сертификату, не получится до его оформления.

При этом в регионах есть список направлений, которые можно оплатить сертификатом. Например, в Московской области это спортивное, техническое, военно-патриотическое, естественно-научное, культурологическое и социально-педагогическое.

За каждое занятие в секции или кружке с сертификата будет списываться определенная сумма. Если средств на нем не хватит, родители могут самостоятельно доплатить остаток. Обналичить сертификат или получить вместо него какую-нибудь льготу нельзя. Если ребенок не будет заниматься, средства вернутся государству.

Сертификат дополнительного образования в 2023 году — как получить

Получить сертификат могут родители или ребенок старше 14 лет. Для этого потребуется выбрать онлайн-ресурс, с которым работает регион (портал ПФДО или Inlearno) и пройти регистрацию. Затем необходимо подтвердить электронную почту по ссылке, которую отправят на указанный пользователем адрес.

После этого станет доступен личный кабинет. В нем нужно указать ФИО и дату рождения ребенка и отправить заявку на получение сертификата, она рассматривается в течение нескольких рабочих дней. Когда заявка будет одобрена, сертификату присвоят номер.

Следующий шаг — активация сертификата. Сделать это можно в образовательных учреждениях города, которые входят в список ресурса-навигатора. С собой нужно принести свидетельство о рождении или паспорт ребенка, а также его СНИЛС и заявление о включении его в систему ПФДО. Может понадобиться и удостоверение личности родителя. Уведомление об активации сертификата появится в личном кабинете через несколько дней.

Сертификат дополнительного образования в 2023 году — как оплатить кружок

В первую очередь нужно воспользоваться поиском на ресурсе-навигаторе и выбрать подходящий кружок в своем городе. Там же можно проверить количество мест и записаться. Организация проверит, действителен ли сертификат, и примет его в качестве оплаты. Возможно потребуется составить договор об оказании образовательных услуг.

Если занятия не понравятся ребенку, следует написать заявление об отчислении из кружка. Иначе средства продолжат списывать, так как формально ребенок всё еще считается учеником.

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