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Что нужно знать о поступлении в художественную школу в 2023 году

Поступить в художественную школу могут дети в возрасте от 4 до 13 лет
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Когда ребенок демонстрирует склонности к рисованию и желание развивать их, родители предлагают ему пойти в художественную школу. Специализированное обучение поможет юному творцу отточить мастерство и откроет дорогу к искусству в качестве профессии. «Известия» рассказывают, как отдать ребенка в художественную школу и как проходят там занятия.

С какого возраста принимают в художественную школу

Во многих школах предусмотрены подготовительные занятия для дошкольников, которые можно посещать уже с 4 лет. Далее группы формируются по возрасту — 6–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет. Обучение, как правило, длится пять лет, поэтому более старший возраст начала занятий в «художке» это редкость. Школу нужно окончить до достижения 18 лет.

В художественных школах есть общеобразовательные и предпрофессиональные программы. Во втором случае речь идет об обучении, которое в дальнейшем позволит ребенку выбрать профильную специальность. На такие программы обычно берут детей в возрасте от 10 лет.

Как поступить в художественную школу в 2023 году

Для того чтобы ребенка приняли в художественную школу, потребуется сдать вступительные экзамены. Испытания проходят на конкурсной основе, количество мест ограничено. Как правило, при поступлении на подготовительные программы ребенок должен будет показать навыки живописи и рисунка, а для более углубленных программ потребуется также продемонстрировать умения в области композиции и знания по истории изобразительного искусства.

В целом поступающему в «художку» необходимо уметь штриховать, соблюдать пропорции объектов, различать оттенки и смешивать краски. В частную школу на платной основе попасть будет проще, и критерии там часто менее строгие.

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Для зачисления понадобится копия свидетельства о рождения ученика, СНИЛС, его фотографии. Часто в «художках» также требуют медицинскую справку от окулиста.

Какие отделения есть в художественных школах

Ребенок вместе с семьей имеет право выбрать любое направление обучения. Педагоги на вступительных экзаменах могут порекомендовать поступающему какой-либо вид деятельности, но не будут настаивать на нем. Обычно в художественных школах есть следующие направления:

  • живопись;
  • скульптура;
  • графика;
  • керамика;
  • фотография.

Также в художественной школе могут проводить занятия по анимации, моделированию, иллюстрации, дизайну и другим направлениям. Уточнять список возможных вариантов лучше на сайте учебного учреждения.

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По окончании школы искусств выпускник получит соответствующее свидетельство, которое позволит ему продолжить обучение выбранном направлении и поступить в высшее учебное заведение.

Ранее «Известия» рассказывали, как происходит набор в музыкальные школы в 2023 году и какие экзамены потребуется сдать.

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