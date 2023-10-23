Все как на набор: прием в детские школы искусств продлят до 14 сентября

В России продлят дополнительный прием в детские школы искусств — этот срок увеличат с 29 августа до 14 сентября. Такую инициативу одобрило Минкультуры, документ имеется в распоряжении «Известий». Одна из основных причин — это частые переводы военных к новым местам службы, из-за чего их дети не успевают поступить в школы искусств и теряют год. И, как говорят эксперты, уважительные причины есть и у других маленьких россиян. Тем временем сами ДШИ из-за недобора лишаются финансовой поддержки. При этом в прошлом учебном году такие школы посетило около 2,6 млн учеников.

В России возникает недобор в ДШИ

В России учащаются случаи недобора детей в школы искусств из-за установленных сроков поступления. Сегодня многие семьи по уважительной причине не успевают подать документы в такие учебные заведения в фиксированный период, даже несмотря на наличие свободных мест, из-за чего дети лишаются возможности заниматься там в предстоящем учебном году, рассказала депутат ГД Ольга Занко («Единая Россия»). Особенно эта проблема проявила себя с началом спецоперации, когда увеличилось число переводов военных к новым местам службы.

— Из-за того, что военнослужащие отправляются в зону СВО, их семьи вместе с детьми нередко переезжают жить к своим родственникам в другие города, к примеру, к своим родителям или к родителям мужа. Их близкие способны помочь как в уходе за детьми, так и в целом в быту. Разумеется, здесь же дети военнослужащих и идут в новые школы. Тем не менее с поступлением туда семьи участников СВО не всегда могут уложиться в срок, — пояснила «Известиям» Ольга Занко.

Это касается также семей мобилизованных и добровольцев, отметила она. Впрочем, проблема касается не только детей военнослужащих. С инициативой об увеличении сроков дополнительного приема парламентарий обратилась в Министерство культуры. В ведомстве предложение поддержали и уже подготовили изменения в свой приказ № 1145 от 14.08.2013 года «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств». Теперь предлагается продлить срок дополнительного индивидуального отбора поступающих при наличии свободных мест до 14 сентября. Сейчас он ведется до 29 августа. Соответствующий ответ на запрос парламентария за подписью министра Ольги Любимовой имеется в распоряжении «Известий».

«Указанные изменения проработаны с профессиональным сообществом, исполнительными органами субъектов РФ в сфере культуры и в настоящее время проходят процедуру согласования и дальнейшего утверждения в установленном порядке», — говорится в ответе Ольги Любимовой.

Вопрос находится на контроле у руководства Минкультуры. «Известия» направили запрос в министерство. Автор инициативы рассчитывает, что мера вступит в силу уже в следующем учебном году. В целом дополнительное творческое образование остается в РФ востребованным, потому что, согласно статистике, которую привела парламентарий, на сегодня в России насчитывается чуть более 5 тыс. школ искусств, которые в прошлом учебном году посетило около 2,6 млн детей.

Справка «Известий» Сегодня основным документом, регламентирующим прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, остается приказ Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1145. В соответствии с ним прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня. Однако поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), предоставляется возможность пройти дополнительный не позднее 29 августа.

Почему школы искусств могут потерять финансирование

Проблема с недобором учеников при наличии вакантных мест для приема может повлечь невыполнение школой искусств муниципального задания, пояснила Ольга Занко. А в случае нарушения сроков приема, если руководитель образовательной организации пойдет навстречу ребенку, это повлечет административную ответственность.

— За невыполнение муниципального задания федеральные, региональные законы и муниципальные правовые акты предусматривают возврат в бюджет остатка субсидии на выполнение этого задания в объеме, который соответствует не достигнутым показателям задания, и, как следствие, уменьшение финансирования в следующем календарном году. А это уменьшение нагрузки и заработной платы преподавателей, — пояснила «Известиям» директор ленинградской Агалатовской детской школы искусств Наталья Бородкина.

По ее словам, только в их школе были десятки случаев, когда по уважительным причинам родители не успевали подать документы на поступление ребенка и просили в частном порядке продлить сроки. Сейчас дети, по различным причинам не успевшие пройти вступительные прослушивания, фактически теряют год, отметила директор. Это негативно сказывается на их творческом развитии, потому что для многих детей такая возможность может быть последней. Ведь в школы искусств принимаются ребята в возрасте до 12 лет.