Вице-адмирал назвал пиратством возможную блокировку Данией танкеров с нефтью РФ

Возможные попытки Дании останавливать танкеры с российской нефтью в своих водах будут расцениваться как пиратство. Об этом 17 ноября «Известиям» заявил вице-адмирал, экс-первый замкомандующего Балтийским флотом Александр Бражник.

Он напомнил, что проход через балтийские проливы, включая датские, регулируется Копенгагенским трактатом 1857 года.

«Такие проливы всегда были сложным эпизодом мировой политики, взаимоотношений нашего государства и Дании. Тем не менее международное право, которое было установлено в 1857 году по проходу датской проливной зоны, говорило о том, что это свобода мореплавания», — сказал Бражник.

По мнению вице-адмирала, датчане сегодня «всё время оборачиваются и заглядывают в глаза американцам», ища поощрения.

«Пока не будет международной договоренности на этот счет, это будет называться пиратством, по-другому квалифицировать такое действие нельзя. Что значит остановить судно? Тем более что нефть и нефтепродукты возят не только российские танкеры, но и китайские, индийские и третьих стран мира. Наша нефть очень высокого качества и пользуется спросом в мире, поэтому любая попытка без договоренности воздействовать на наши корабли, требовать от них остановки, пытаться препятствовать их движению — это, в общем-то, фактически можно расценивать как объявление войны нашему государству», — отметил он.

15 ноября Financial Times сообщила, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее проливы. Меры коснутся кораблей, которые не имеют западной страховки.

Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев сказал «Известиям», что планы Дании вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия нормам международного морского права. Отсутствие у российских танкеров «западной страховки» вряд ли может служить убедительным и законным основанием для их задержания. Для принудительных мер требуются конкретные и веские доказательства того, что то или иное судно представляет непосредственную угрозу экологической безопасности. Иначе действия Дании могут быть расценены как произвольные и неправомерные, указал юрист.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны должны соблюдать правила международного судоходства. При этом он подчеркнул, что делать выводы на основе публикации газеты Financial Times преждевременно.