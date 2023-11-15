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Юрист оценил возможную блокировку Данией танкеров с российской нефтью

Юрист Русяев: блокировка Данией танкеров с нефтью РФ станет неправомерной
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Планы Дании по блокировке российских нефтяных танкеров вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия нормам международного морского права. Об этом 15 ноября «Известиям» заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Ранее в этот день Financial Times сообщила, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее проливы. Меры коснутся кораблей, которые не имеют западной страховки.

Как отметил эксперт, согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежные государства действительно имеют право осуществлять проверки и даже задержание судов, проходящих через их территориальные воды, если есть достаточные основания полагать, что эти суда представляют угрозу загрязнения морской среды. Однако такие меры должны применяться разумно и на законных основаниях.

«Простое отсутствие у российских танкеров «западной страховки» вряд ли может служить убедительным и законным основанием для их задержания. Для принудительных мер требуются конкретные и веские доказательства того, что то или иное судно представляет непосредственную угрозу экологической безопасности. Иначе действия Дании могут быть расценены как произвольные и неправомерные», — сказал юрист.

Если Копенгаген начнет широко применять практику блокирования российских танкеров без достаточных на то оснований, это может быть воспринято как нарушение свободы мореплавания и ключевых норм международного права, указал Русяев. Такая политика не будет способствовать поддержанию стабильности и предсказуемости морских перевозок, считает он.

«В случае произвольных и неправомерных действий Дании Россия и другие затронутые страны могут обратиться с жалобами в соответствующие международные органы, например в Международную морскую организацию. Это может негативно сказаться на имидже Дании как цивилизованного государства, стремящегося соблюдать нормы международного права», — сказал эксперт.

По его мнению, вместо односторонних ограничительных мер имеет смысл наладить конструктивный диалог и поиск взаимоприемлемых решений по обеспечению нормального мореплавания в Балтийском регионе.

«Любые инициативы Дании должны тщательно прорабатываться с юридической точки зрения и строго соответствовать букве и духу международного права. Иначе это чревато негативными последствиями не только для датского имиджа, но и для двусторонних отношений с Россией», — заключил Русяев.

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15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные СМИ о том, что Дания намерена блокировать танкеры с российской нефтью, заявил, что страны должны соблюдать правила международного судоходства. При этом он подчеркнул, что делать выводы на основе публикации газеты Financial Times преждевременно.

12 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки. В связи с этим миру необходимо обеспечить рост потребления соответствующими инвестициями, и у сокративших добычу стран ОПЕК+ есть для этого свободные мощности, считает Новак.

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