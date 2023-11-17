Украина находится в глубоком экономическом кризисе, банкротство страны очевидно. Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере €1,5 млрд», — написал он.

Азаров также подчеркнул, что украинские власти, получая помощь извне, лишь «радостно бегали и хлопали в ладоши» и теперь не в состоянии самостоятельно пополнять государственный бюджет.

15 ноября Азаров заявил, что поражение президента Украины Владимира Зеленского станет поражением его американского коллеги Джо Байдена и других курирующих Киев лидеров. По его мнению, если в США к власти придет республиканская администрация, то, вероятно, произойдет смена режима и на Украине. На данный момент бывший премьер-министр не видит, что американцы «ставят на кого-то другого».

9 ноября Верховная рада Украины приняла бюджет на 2024 год. Доходная часть оказалась практически в два раза меньше расходной, это 1,768 трлн гривен ($49,32 млрд) против 3,35 трлн ($92,5 млрд). Кроме того, в следующем году страна выплатит 606,47 млрд гривен ($16,42 млрд) по обязательствам государственного долга.

8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация Байдена потратила 96% средств, предназначенных для помощи Украине. Ситуация осложняется тупиком, в который зашли дискуссии по этому вопросу в палате представителей и сенате. Кроме того, конгрессмены впервые озаботились вопросом целесообразности уже потраченных на поддержку Киева средств.