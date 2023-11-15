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Азаров назвал поражение Зеленского проигрышем Байдена

Азаров: поражение Зеленского станет поражением Байдена и других кураторов Киева
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Поражение президента Украины Владимира Зеленского станет поражением его американского коллеги Джо Байдена и других курирующих Киев лидеров. Об этом в среду, 15 ноября, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Администрация Байдена поставила на Зеленского. По сути дела, поражение Зеленского в политике, то есть его уход из власти, будет поражением Байдена и не только его, но и всех других политических деятелей, которые обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами и т. д», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По мнению Азарова, если в США к власти придет республиканская администрация, то, вероятно, произойдет смена режима и на Украине. На данный момент бывший премьер-министр не видит, что американцы «ставят на кого-то другого».

«<…> они всегда берегут в кармане запасные фигуры <…> Когда они выдвигали [бывшего президента Украины] Виктора Ющенко, а за его спиной еще пару человек готовили. Так что это их традиционная политика», — привел пример Азаров.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

Ранее, 11 ноября, политолог Антон Бредихин рассказал «Известиям», что в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на смену президенту Зеленскому уже отобран и согласован кандидат. По словам эксперта, если о неудаче украинского контрнаступления начали писать «как по единой заготовке» украинские и западные СМИ, значит из США дана команда уничтожить направление, благодаря которому режим Зеленского был неприкосновенным.

10 ноября подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен обратил внимание, что ВСУ осознают полный провал контрнаступления. Эксперт добавил, что с политической точки зрения это плохо для президента США Джо Байдена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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