Брошенная родными в Мексике пенсионерка приехала в Воронеж

Пенсионерка Валентина Котова, которую родственники бросили без денег в Мексике, приехала в Воронеж. Об этом 17 ноября рассказали «Известиям» в областной администрации.

Женщину встретили сотрудники министерства социальной защиты региона. Котову разместят в одном из городских санаториев, после чего она определится с дальнейшим местом проживания.

Также женщине предоставят медицинскую и юридическую помощь. Она выбрала Воронежскую область исходя из климатических и экономических особенностей региона.

О том, что пожилая россиянка осталась без средств к существованию в Мексике, 15 ноября рассказал консул РФ Александр Иващенко. Котова вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году переехали в Мексику, пытаясь нелегально попасть в США. Сын женщины со своей женой смог уехать в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать он оставил без средств к существованию.

В этот же день Котова прилетела в аэропорт Домодедово. В Москве ее встретил дежурный консул МИД РФ. После этого министерство социальной защиты Воронежской области сообщило, что пенсионерку доставят в Воронеж и разместят в одном из пансионатов.

У женщины проблемы с высоким давлением и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле. В России у нее нет родственников и не осталось жилья.