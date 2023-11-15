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Брошенную сыном в Мексике пенсионерку разместят в Воронежской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пенсионерку Валентину Котову, которую родственники бросили в Мексике, доставят в Воронеж для размещения. Об этом 15 ноября сообщило министерство социальной защиты Воронежской области.

«К ситуации подключилось представительство МИД РФ в Воронеже. Коллеги из министерства пытаются выйти на связь с Котовой для оказания помощи в транспортировке из Москвы в Воронеж», — сообщило ведомство.

В Воронеже Котовой окажут всестороннюю помощь и разместят в одном из пансионатов региона, добавили в региональном министерстве.

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Ранее в этот день брошенная в Мексике 73-летняя Котова прилетела в аэропорт Домодедово. В Москве ее встретил дежурный консул МИД РФ.

Консул России в Мексике Александр Иващенко рассказал, что Котова вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году переехали в Мексику, пытаясь нелегально попасть в США. Спустя время сын и его супруга уехали в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать оставили без средств к существованию в чужой стране.

Котова находится в сложном физическом состоянии. У нее проблемы с высоким давлением и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле. В России у нее нет никаких родственников и не осталось жилья.

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