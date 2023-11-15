Консул РФ в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке

Сотрудники консульства России в Мехико помогли одинокой пожилой россиянке, которую семья бросила в чужой стране и без денег. Об этом рассказал консул Александр Иващенко в беседе с «РИА Новости» в среду, 15 ноября.

Женщине по имени Валентина Котова исполнилось уже 73 года.

«С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников», — озвучил свои опасения консул.

Иващенко объяснил, что, со слов женщины, она вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России — они собирались пересечь границу Мексики и оказаться в США. Однако на границе их остановила миграционная служба, и семье пришлось остаться в Мексике. Через какое-то время сыну и его жене предоставили возможность переехать в Соединенные Штаты. Они без раздумий бросили пожилую женщину в чужой стране без средств к существованию и мигрировали без нее.

Как упомянул консул, пенсионерка находится в сложном физическом состоянии. У нее проблемы с высоким давлением и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле.

В России у женщины не осталось родственников, а сын по телефону дал понять, что судьба матери ему уже безразлична.

«Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Всё думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — резюмировал Иващенко.

Ранее, 3 марта, уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который выкинул из автобуса пожилую женщину в Комсомольске-на-Амуре.