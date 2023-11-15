Брошенная сыном без денег в Мексике россиянка вернулась в РФ
Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили на пороге консульства в Мехико, прилетела в Москву, сообщили в МИД РФ 15 ноября.
Котова прилетела в московский аэропорт Домодедово в 09:00 мск.
«Дежурный консул в Домодедово оказал всё необходимое содействие», — сообщили в министерстве «РИА Новости».
Консул Александр Иващенко ранее в этот день рассказал, что 73-летняя Котова вместе со своим сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году переехали в Мексику, пытаясь нелегально попасть в США. Спустя время сын и его супруга уехали в Соединенные Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать оставили без средств к существованию в чужой стране.
Как упомянул консул, пенсионерка находится в сложном физическом состоянии. У нее проблемы с высоким давлением и боли в спине, из-за которых ей приходится передвигаться в инвалидном кресле.
В России у нее нет никаких родственников и не осталось жилья.