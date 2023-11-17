Заключение о возможности быть опекуном стало электронным в Подмосковье

Жители Московской области могут в электронном виде получать заключения о возможности быть усыновителем или опекуном. Таким образом, больше не требуется писать бумажные заявления.

Достаточно подать заявку в электронном виде на региональном портале госуслуг. Решение по ней сформируют в течение девяти рабочих дней. В случае необходимости получить бумажный формат можно в МФЦ у сотрудника соцзащиты. Правда, перед выдачей заключения специалисты обследуют условия для жизни ребенка в будущей семье, рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в региональном минсоцразвития.

По словам главы ведомства Людмилы Болатаевой, с начала года заключение о возможности быть опекуном в регионе получили более 2,5 тыс. человек.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что за первые девять месяцев этого года более 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал. В рамках реализации национального проекта «Демография» введен в эксплуатацию 1641 детский сад, что позволило создать более 238 тыс. мест, из них в текущем году — 28 детских садов на 5316 мест.