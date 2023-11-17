В Британии рассказали о поражающей за полчаса любую цель ракете «Авангард»
Российская ракета «Авангард» способна за 30 минут поразить любую цель в мире. Об этом 16 ноября написала британская газета Daily Express.
Автор материала отметил, что ракета может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и способна поразить несколько целей сразу.
Скорость гиперзвуковой ракеты достигает 32,1 тыс. км/ч.
Издание назвало ракету «Авангард» единственной в своем роде, против которой Запад не имеет никаких средств.
Ранее в этот день Минобороны РФ показало перевооружение Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенного в Оренбургской области. Взамен старых установок на вооружении будет находиться ракетный комплекс «Авангард».
17 декабря прошлого года в Оренбургской области в День РВСН на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».
Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск.