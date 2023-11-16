Минобороны показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на РК «Авангард»
Перевооружение Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации, расположенного в Оренбургской области, продолжается. Взамен старых установок на вооружении страны будет находиться ракетный комплекс «Авангард». Кадрами поделилось Минобороны РФ в четверг, 16 ноября.
Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции могут занимать до нескольких часов.
Тем временем подготавливается инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.
Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил страны, добавили в Минобороны.
17 октября в ходе церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна «Алмаз-Антей» в индустриальном парке «Руднево» министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что оснащенность российских армии и флота сегодня поддерживается на уровне, гарантирующем адекватный ответ на любые угрозы для страны.
По его словам, система противовоздушной обороны РФ сегодня защищает небо Москвы и других городов, в которых расположены критически важные для экономики страны объекты.
20 октября в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».
Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск.