Реклама
Прямой эфир
Общество
В регионах предложили создавать собачьи площадки при реновации
Мир
Премьер Палестины заявил об отсутствии достижения Израилем своих целей в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем
Мир
Британский парламент проголосовал против требования о прекращении огня в Газе
Мир
Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином
Армия
Вертолеты Ка-52 ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Армия
Экипажи Т-90М уничтожили укрепления ВСУ на запорожском направлении
Мир
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 16 ноября
Мир
БАПОР сообщило о прямом ударе по двум школам ООН в секторе Газа
Мир
МЧС РФ доставит 21 т гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Армия
Десант ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

Минобороны показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на РК «Авангард»

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перевооружение Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации, расположенного в Оренбургской области, продолжается. Взамен старых установок на вооружении страны будет находиться ракетный комплекс «Авангард». Кадрами поделилось Минобороны РФ в четверг, 16 ноября.

Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции могут занимать до нескольких часов.

Тем временем подготавливается инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.

Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил страны, добавили в Минобороны.

Грозовой перехват: российская ПВО отразила ракетный удар противника
Наши зенитчики нашли способ сбивать американские дальнобойные высокоточные бомбы GLSDB

17 октября в ходе церемонии сдачи корпуса будущего ракетного завода концерна «Алмаз-Антей» в индустриальном парке «Руднево» министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что оснащенность российских армии и флота сегодня поддерживается на уровне, гарантирующем адекватный ответ на любые угрозы для страны.

По его словам, система противовоздушной обороны РФ сегодня защищает небо Москвы и других городов, в которых расположены критически важные для экономики страны объекты.

20 октября в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард».

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023