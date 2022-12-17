Полк комплекса «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН

В Оренбургской области в День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». Об этом в субботу, 17 декабря, сообщило Минобороны РФ.

«Проведена большая работа по перевооружению нашего полка. Работа заключалась в переподготовке личного состава, которая проводилась в несколько этапов. С ракетного комплекса «Воевода» на ракетный комплекс «Авангард», — рассказал начальник штаба полка Дмитрий Черненко.

Он добавил, что личный состав выполняет все задачи с самоотдачей.

«Чтобы расчет заступил на боевое дежурство, он должен пройти тест на совместимость, который проводит психолог. Потом проводится теоретическая подготовка, а также практическая подготовка на тренажере, который является имитатором боевой аппаратуры», — объяснил командир группы Иван Швалучинский.

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Операции по загрузке длятся несколько часов.

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск. Запланированное на 2022 год перевооружение группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что в Бологовском ракетном соединении ракетных войск стратегического назначения в Тверской области состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс». Вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» пришел на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».