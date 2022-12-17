Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» провел успешное испытание двигателей корабля «Союз МС-22» на МКС
Мир
МИД РФ заявил об отсутствии планов возобновить прямое авиасообщение с Кипром
Армия
Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО
Армия
Минобороны опубликовало кадры боевого вылета истребителей Су-35с ВКС России
Мир
Появились кадры расправы боевиков над мирными жителями в Артемовске
Мир
Американца арестовали за ограбление банка на один доллар
Армия
Министр обороны РФ поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН
Мир
Захарова указала на независимую позицию стран Африки в ситуации вокруг Украины
Общество
Синоптики предупредили жителей Московского региона о гололедице на дорогах 17 декабря
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Общество
В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию
Мир
Госдеп назвал эффективным канал для обмена заключенными между США и Россией

Полк комплекса «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области в День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». Об этом в субботу, 17 декабря, сообщило Минобороны РФ.

«Проведена большая работа по перевооружению нашего полка. Работа заключалась в переподготовке личного состава, которая проводилась в несколько этапов. С ракетного комплекса «Воевода» на ракетный комплекс «Авангард», — рассказал начальник штаба полка Дмитрий Черненко.

Ну и пуск: как шла к серийному производству межконтинентальная ракета РС-28
Когда стоит ожидать «Сарматы» на вооружении и на что они способны

Он добавил, что личный состав выполняет все задачи с самоотдачей.

«Чтобы расчет заступил на боевое дежурство, он должен пройти тест на совместимость, который проводит психолог. Потом проводится теоретическая подготовка, а также практическая подготовка на тренажере, который является имитатором боевой аппаратуры», — объяснил командир группы Иван Швалучинский.

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Операции по загрузке длятся несколько часов.

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск. Запланированное на 2022 год перевооружение группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что в Бологовском ракетном соединении ракетных войск стратегического назначения в Тверской области состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс». Вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» пришел на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022