Полк комплекса «Ярс» заступил на службу в Бологовском соединении РВСН

В Бологовском ракетном соединении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс». Кадры опубликовало Минобороны РФ в пятницу, 16 декабря.

Ракетчики предварительно прошли переобучение для несения боевого дежурства на ПГРК «Ярс». Как отмечается, в следующем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения РВСН в целом завершат переоснащение мобильной группировки на ПГРК «Ярс».

Вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».

Это событие совпало с мероприятиями, приуроченными к профессиональному празднику стратегических ракетчиков, которое пройдет 17 декабря. Так, автономные пусковые установки торжественным маршем прошли до позиционного района. Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации, что ознаменовало завершение воинского ритуала развода дежурных смен.

«Чувствую, как командир, гордость, радость за РВСН, за Россию, за страну», — поделился командир ракетного дивизиона Николай Прокопчук.

В ноябре эксперт Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

Китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять. Как отмечалось в материале, одной из главных характеристик «Ярса» является дальность стрельбы в 12 тыс. км, что позволяет ракете поражать даже самые далекие точки мира. Предельная скорость ракеты при этом может достигать 14 Махов, а ее общая взрывная мощность может быть эквивалентна миллиону тонн.

15 декабря состоялась установка ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата. Сложные технологические операции занимают несколько часов.