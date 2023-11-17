В Туве больше недели ищут упавшую в реку Енисей 13-летнюю девочку

В Туве 13-летняя девочка упала в реку Енисей. Сотрудники МЧС, родственники школьницы и полицейские ищут ее уже девять дней, сообщили 17 ноября в Telegram-канале МЧС по республике.

Информация о падении ребенка в реку поступила днем 8 ноября. На место ЧП отправились спасатели с беспилотниками.

Также пешие группы обследовали территории вниз по течению Енисея, также применялись подводные камеры.

Поисковые работы длятся до сих пор, в них задействованы четыре группы. Всего были привлечены 75 человек и шесть единиц техники.

Ранее, 14 ноября, легковой автомобиль с пятью пассажирами съехал в реку Белая в Адыгее. Трое из них самостоятельно выбрались на берег, а двое — женщина и ребенок — пропали. Их ищут спасатели.