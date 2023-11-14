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Женщина и ребенок пропали в результате съезда автомобиля в реку в Адыгее

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Фото: Управление МЧС РФ по Республике Адыгея
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Легковой автомобиль, в котором находились пять человек, съехал в реку Белая в Адыгее. Трое из пассажиров самостоятельно выбрались на берег, ведутся поиски женщины и ребенка. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило ГУ МЧС по республике.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство ночью 14 ноября. По состоянию на 00:40 автомобиль был обнаружен.

«Проводится поиск двух человек: женщина 1989 года рождения и ребенок 2013 года», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

К поисково-спасательным работам привлечены 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства.

Поиски продолжаются.

В начале марта сообщалось, что машина с четырьмя людьми провалилась под лед на озере Байкал в Иркутской области. Уточнялось, что водителю и пассажирам удалось самостоятельно покинуть салон, в числе пострадавших был ребенок 2018 года рождения.

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