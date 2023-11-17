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Рядовой Жаргалов помог артиллерии подавить позиции ВФУ и развить наступление ВС РФ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Радиотелефонист рядовой Чингис Жаргалов в составе батальонной тактической группы (БТГр) вел бои с вооруженными формированиями Украины (ВФУ), взаимодействуя с артразведкой и корректировщиками огня. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 17 ноября, рассказали в Минобороны РФ.

В условиях непрекращающихся обстрелов Жаргалов передавал информацию артиллерийской разведке и корректировщикам огня артиллерии. В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, из-за чего БТГр на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь.

Рядовой Жаргалов в условиях плотного огня украинских националистов восстановил работоспособность радиостанции и продолжил ведение корректировки огня. Это позволило подавить позиции вражеской артиллерии и развить наступление.

Тем временем старший лейтенант Роман Малятин в составе батальонной тактической группы ВС РФ защищал государственную границу РФ от средств воздушного нападения противника. На наблюдательном посту он вел радиоэлектронное прикрытие объектов группировки, когда обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника.

Старший лейтенант оперативно доложил о ситуации на командный пункт. Благодаря своевременному и грамотному применению Малятиным средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) управление и навигация вражеских БпЛА были нарушены.

Воздушные объекты упали вдали от позиций российских войск, после чего сдетонировали.

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Днем ранее, 16 ноября, в Минобороны рассказали, как во время боевого дежурства на посту воздушного наблюдения водитель-электрик ефрейтор Максим Ерохин заметил приближающийся БпЛА противника на предельно малой высоте. Он двигался в направлении позиции взвода.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как противотанковые мобильные расчеты Восточного военного округа (ВВО) поддерживают основные подразделения по всей линии фронта. Основное вооружение — 11 высокоточных ракет, которые точечно разбивают хорошо укрепленные долговременные точки противника и бронетехнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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