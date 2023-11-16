Ефрейтор Ерохин своевременно заметил и уничтожил вражеский боевой дрон

Во время боевого дежурства на посту воздушного наблюдения водитель-электрик ефрейтор Максим Ерохин заметил приближающийся БпЛА противника на предельно малой высоте. Он двигался в направлении позиции взвода. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 16 ноября, рассказали в Минобороны РФ.

Ерохин незамедлительно доложил о беспилотнике начальнику патруля и, получив команду на уничтожение, применил штатное стрелковое оружие. БпЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), несущий боеприпас, был своевременно уничтожен. Это сохранило жизни военнослужащим, вооружение и военную технику.

Тем временем начальник узла связи капитан-лейтенант Дмитрий Роговцов работал над обеспечением бесперебойной закрытой видеоконференцсвязи и видеотрансляций с БпЛА.

В ходе одной из военных операций он обеспечил закрытую связь руководителя с приданными силами и средствами. Это позволило координировать работу российских подразделений в режиме реального времени и выполнить задачу по десантированию и созданию плацдарма для наступления.

13 ноября в Минобороны РФ рассказали, как в составе расчета гаубицы «Мста-Б» рядовой Никита Гайнанов выполнял задачи по уничтожению укрытий ВСУ в глубине их обороны. Военнослужащий двумя снарядами поразил два склада противника с боеприпасами.

7 ноября военное ведомство сообщило, что военнослужащие РФ получили сертификаты за уничтожение танка Leopard в ходе СВО. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) получили очередные государственные и ведомственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность и два сертификата за личное уничтожение или захват военной техники противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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