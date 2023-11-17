Байден пообещал устранять недопонимание с Си Цзиньпином дипломатически

Американский президент Джо Байден пообещал не допускать недопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином, заверив в ходе выступления 16 ноября на саммите АТЭС в приверженности США дипломатическому сотрудничеству с Китаем.

«Я встретился вчера с господином Си как лидер с лидером, чтобы обеспечить отсутствие недопонимания между нами. Мы будем привержены дипломатии, стараться предотвращать недопонимания и избегать неожиданностей», — сказал он.

При этом Байден отметил, что между двумя государствами сохраняются некоторые разногласия: в сферах экономического взаимодействия и защиты прав на интеллектуальную собственность.

Днем ранее, 15 ноября, президент США по итогам двусторонней встречи c председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заявил, что лидеры двух государств сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

Байден уточнил, что США продолжат «энергично и ответственно конкурировать» с КНР, а также защищать американские интересы национальной безопасности. Американский лидер также призвал к тому, чтобы Вашингтон и Пекин гарантировали, что их конкуренция не выльется в конфликт.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.