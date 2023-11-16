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Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ

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Фото: ТАСС/Садыкова Светлана
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Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев 16 ноября преодолел отметку в 900 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), став вторым хоккеистом в истории КХЛ, который достиг такого результата.

В матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» форвард казанской команды забил гол, который стал третьей шайбой для «Ак Барса». Команда победила со счетом 4:1

Теперь в активе 36-летнего хоккеиста 285 заброшенных шайб и 615 голевых передач в 948 сыгранных матчах.

Первым игроком, который достиг такой отметки, стал бывший форвард московского ЦСКА Сергей Мозякин. За свою карьеру он набрал 928 очков в 842 играх в КХЛ.

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В сентябре Шипачев побил рекорд Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Сейчас на счету нападающего «Ак Барса» 776 (246+530) очков в 790 играх, на счету Мозякина — 756 (351+405) очков в 685 играх.

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