Нападающий «Ак Барса» Шипачев набрал 900 очков в КХЛ
Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев 16 ноября преодолел отметку в 900 очков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), став вторым хоккеистом в истории КХЛ, который достиг такого результата.
В матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» форвард казанской команды забил гол, который стал третьей шайбой для «Ак Барса». Команда победила со счетом 4:1
Теперь в активе 36-летнего хоккеиста 285 заброшенных шайб и 615 голевых передач в 948 сыгранных матчах.
Первым игроком, который достиг такой отметки, стал бывший форвард московского ЦСКА Сергей Мозякин. За свою карьеру он набрал 928 очков в 842 играх в КХЛ.
В сентябре Шипачев побил рекорд Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Сейчас на счету нападающего «Ак Барса» 776 (246+530) очков в 790 играх, на счету Мозякина — 756 (351+405) очков в 685 играх.