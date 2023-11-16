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Режиссер Учитель рассказал о сложностях с применением ИИ в кино

Учитель: ИИ не может заменить молодую талантливую актрису
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Киноиндустрия только вступает в эру использования искусственного интеллекта (ИИ) в кино, и сейчас он уже частично применяется, например, в поиске локаций для съемок или создании постеров. Об этом 16 ноября рассказал «Известиям» режиссер Алексей Учитель на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Мы только вступаем в историю с ИИ в кино. Я вот рассказывал, что взять талантливую актрису и заменить ее лицо искусственным интеллектом невозможно. Это проблема, потому что молодые таланты нужно продвигать. Поэтому это всë очень индивидуально. Но искусственный интеллект мы тоже сейчас применяем: и в поиске локаций, и в создании постеров, и в редактировании заявок сценариев — этот процесс идет», — рассказал режиссер.

Однако это довольно стандартные и предсказуемые случаи использования ИИ, считает Учитель. Как можно его использовать более широко и мощно — за этим процессом в кино сейчас все следят и размышляют.

«Ну вот есть и другие «побочные явления». Например, если есть какой-то индивидуальный проект по творческому видению автора, то, что мы называем авторским или фестивальным кино. Здесь не должно быть каких-то усредненных рекомендаций», — указал режиссер.

Он также отметил, что в кино уже были случаи, когда с помощью ИИ происходила замена лица известного актера. Не в том смысле, что создатели «вызывали дух» известного актера, но применяли технологию, когда по каким-то причинам им нужно было использовать именно конкретное лицо.

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Ранее 16 ноября актер Милош Бикович поделился мнением, что искусственный интеллект ускоряет некоторые процессы в творчестве, но при этом способен негативно повлиять на него в целом. По словам артиста, с помощью ChatGPT можно создать бота, который станет лучшим сценаристом после того, как в него зальют все книги про сценарии, но «в нем не будет души».

Как рассказал «Известиям» о Форуме объединенных культур, проходящем с 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге, генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман, искусственный интеллект — это звезда и хедлайнер мероприятия. Кроме того, там будет представлена панель «Москва — город кино», которая должна произвести большое впечатление.

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