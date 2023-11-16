Кехман рассказал о стартовавшем в Санкт-Петербурге Форуме культур

Генеральный директор МХАТа Горького Владимир Кехман в четверг, 16 ноября, рассказал «Известиям» о Форуме объединенных культур, проходящем с 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге.

По его словам, мероприятие получило новое предназначение.

«Именно мы открываем повестку. Мы хотим, чтобы все те, кто интересуется нашей страной, и не только нашей страной, а вообще открытостью взаимоотношений, мы их ждем здесь, в Петербурге, каждый год», — поделился он с журналистами.

Кехман уточнил, что в следующем году форум может пройти в сентябре, вместо запланированного ноября, так как в рамках мероприятия на Дворцовой площади проходит масштабный концерт, а слушать его поздней осенью «уже прохладно».

Для желающих посетить форум, гендиректор МХАТа посоветовал ознакомиться с определенными павильонами. Так, на форуме работает панель театра, которую возглавляет министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Ну и искусственный интеллект — это вообще наша звезда. Я считаю, что это будет такой хедлайнер наш. Ну и Москва тоже, которая в панели кино: мне очень нравится их идеология «Москва — город кино». Я очень надеюсь, что это на всех произведет большое впечатление. Из культурной программы, безусловно, еще и гала-концерт завтра в БДТ, который делает дирекция для гостей форума», — заключил он.

Ранее в четверг актер Милош Бикович поделился мнением, что искусственный интеллект (ИИ) ускоряет некоторые процессы в творчестве, но при этом способен негативно повлиять на него в целом. По словам артиста, с помощью ChatGPT можно создать бота, который станет лучшим сценаристом после того, как в него зальют все книги про сценарии, но «в нем не будет души».