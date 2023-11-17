Строевой подряд: суд отправил в СИЗО вице-губернатора Самарской области

Бывшего первого вице-губернатора — врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева отправили в СИЗО — на два и один месяц соответственно. Чиновникам вменяют превышение должностных полномочий. Асеева обвинили в расходовании денежных средств на проектирование станции «Самарская», Кудряшова же — в подписании фиктивных документов и проведении липового аукциона. Ущерб от действий чиновников, по версии следствия, — 3 млрд рублей. Эксперты отметили, что в деле могут появиться и другие статьи, а также указали на постоянные проблемы при заключении госконтрактов, касающихся строительства.

Расходование средств

Октябрьский суд Самары избрал меру пресечения бывшему первому вице-губернатору — врио председателя правительства региона Виктору Кудряшову и врио министра строительства Михаилу Асееву. Им вменяют превышение должностных полномочий. Арест связан со строительством станции метро «Самарская».

14 ноября в министерстве строительства региона проводились обыски. В пресс-службе правительства Самарской области «Известиям» сообщили, что документы для проверки следствию предоставлялись ранее, а «работа ведется в продолжение уже начатых ранее процессуальных действий».

Первым в суд привезли Михаила Асеева. Заседание было открытым, на нем озвучили, что 20 июня 2023 года возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Речь идет о расходовании денежных средств на проектирование станции «Самарская». Данное преступление вменяется Асееву — в 2019 году, когда заключались контракты, он занимал должность руководителя управления капитального строительства.

Защитник чиновника отметил, что мера пресечения в виде помещения в СИЗО, о которой просили следователи, слишком сурова. Но те настаивали, что подозреваемый на свободе может повлиять на ход расследования, а также скрыться.

— Асеев не отрицает свою вину, — выступил адвокат.

После этого заседание по аресту Михаила Асеева решили закрыть по причине возможного разглашения данных, относящихся к гостайне. Суд отправил чиновника в СИЗО на один месяц, хотя адвокат просила о домашнем аресте.

Предварительное следствие проверяет причастность Асеева к другим преступлениям — также в сфере превышения должностных полномочий, говорила сторона обвинения на суде.

Огромный ущерб

Виктора Кудряшова привезли в суд спустя почти час после начала заседания по Асееву. Сразу после задержания, по информации источника «Известий», экс-чиновник был госпитализирован.

— 13 октября возбудили уголовное дело в отношении Кудряшова, — заявил в суде следователь. — Он знал о дефиците бюджета Самарской области, недостатке средств на строительство метро. С 2022 по 2023 год, состояв в ОПГ и действуя в интересах подрядчика, подписал документы, связанные со строительством станции «Театральная». Затем провели фиктивный аукцион. Таким образом Кудряшов создал видимость эффективной работы по реализации средств инфраструктурного кредита.

Действия Кудряшова нарушили права широкого круга лиц и государства, указал он и сообщил, что ущерб составил более 3 млрд рублей.

Следователь настаивал на аресте Виктора Кудряшова, заявляя, что в деле есть свидетель, который опасается за свою жизнь или жизнь родственников.

— Кудряшов действовал в корыстных целях. Среди свидетелей есть его подчиненные, — добавил гособвинитель. — И гособвинение опасается, что он может надавить на них, угрожать, предлагать взятки для отказа или изменения показаний. Кудряшов может поменять или уничтожить документы, которые необходимы для расследования, скрыться от следствия.

Гособвинитель отметил, что бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Кудряшов настаивает, что людей, которые заявили о возможном давлении с его стороны, «кто-то подговорил».

— Я против ареста. Прошу выбрать более мягкую меру пресечения. Я не буду давить на свидетелей. Обвинения поверхностны и голословны. Мы легко соберем доказательства моей невиновности, — сказал он. — Есть документы, стенограммы совещаний в системе правительства Самарской области. Я не работаю сейчас в должности, не могу использовать служебное положение.

В итоге суд отправил Кудряшова под арест на два месяца.

Недостроенная станция

Станция «Самарская» проектировалась еще с 1980-х годов. Она и «Театральная» должны были завершить первую линию метро Самары. Оформить ее планировали в белых, красных и серых тонах с использованием гранита и железобетона. Тогда проект так и не реализовали.

Подрядчик региональных властей — ООО «Волгатрансстрой-проект» — сделал проект подготовки площадки к строительству тоннеля и самой станции. Документ прошел главгосэкспертизу. Правительственная комиссия даже одобрила кредит в 10,4 млрд на завершение первой ветки метро. «Самарская» должна была появиться в центре областной столицы, но в 2021 году власти отказались от этих планов. Причиной стало то, что между ней и будущей станцией «Театральная» было бы слишком маленькое расстояние.

При этом почти 200 млн рублей на ее сооружение уже были перечислены подрядчику. В бюджет они не вернулись. В декабре 2022 года управление капитального строительства обратилось в суд с иском к «Волгатрансстрой-проекту» о взыскании излишне уплаченных денег в размере более 193,6 млн рублей. Но на первом же заседании, 19 января 2023 года, арбитраж отказал в удовлетворении иска «за неимением оснований». Попытка оспорить это решение закончилась неудачно: Верховный суд 10 ноября 2023 года утвердил решение суда первой инстанции.

По факту строительства еще одной станции метро — «Театральная» — тоже возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Его завели в конце 2022 года по инициативе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Одна из основных проблем строительства этого объекта — дома, которые оказались в зоне прокладки тоннеля, до сих пор не расселили. Впрочем, несмотря на все обстоятельства, открытие станции назначили на конец 2024 года.

Будут ли еще обвинения

Нельзя исключать возможность дополнительной квалификации преступлений чиновников в ходе следствия, а также возможность применения судом как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств, рассказал «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— Если исходить из фактуры истории, то бюджетные средства были перечислены сторонней «дружественной» организации в нарушение порядка оплаты, а также в отсутствие фактически построенного объекта, — пояснил эксперт. — К сожалению, такие истории происходят довольно часто.

Фиктивные аукционы при строительстве — распространенная схема хищения бюджетных средств, пояснил «Известиям» криминалист, эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.

— Это стандартная практика, — подчеркнул эксперт. — Много дел, связанных с аффилированными компаниями-подрядчиками по госконтракту. К сожалению, так устроена эта система. Причем средства могут быть похищены на любых объектах — от строительства магазина до стадиона или станции метро.

Улучшить ситуацию в этой сфере можно только при помощи надзорных органов, которые должны максимально усилить контроль за каждой проведенной сделкой, пояснил эксперт.