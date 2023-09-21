Школьный учет: бывшего замгубернатора Белгородской области осудили на 9 лет

Таганский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева за получение взятки в размере 10 млн рублей и превышение должностных полномочий. Экс-чиновник требовал от подрядной организации за свой счет отремонтировать гимназию, в которой когда-то учился. За последние годы на Белгородчине задержали уже как минимум шестерых чиновников, напомнили эксперты и связали это с планомерной работой по расследованию хищений государственных средств.

Школьный ремонт

Таганский районный суд Москвы признал бывшего вице-губернатора Белгородской области Евгения Глаголева виновным во взяточничестве и превышении полномочий. Экс-чиновник приговорен к девяти годам колонии строгого режима.

В регионе Глаголев курировал вопросы строительства. Суд установил, что чиновник превысил должностные полномочия, потребовав от подрядчиков отремонтировать гимназию, в которой когда-то учился. Более того, за последующее покровительство Глаголев намеревался получить от компании 10 млн рублей.

На вынесение приговора пришли родственники и близкие обвиняемого.

— Что вы как на похоронах? — перед началом заседания с улыбкой спросил Глаголев у собравшихся в зале заседания.

После этого его завели в «клетку» и судья приступила к оглашению приговора. В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал экс-чиновника на 20 млн рублей — двукратный размер взятки, которая ему вменялась. Также Глаголеву запретили на семь лет занимать государственные должности.

Прокурор сообщила «Известиям», что сторона обвинения удовлетворена приговором.

— Мы этого и добивались. Что же касается сроков наказания, то в этой части решение об обжаловании еще не принималось, — заявила представитель надзорного органа.

В срок наказания Глаголеву зачли время, проведенное в СИЗО с июня 2021 года, из расчета один день в изоляторе — за один день в колонии строгого режима.

Адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук пояснил «Известиям», что, помимо зачтенного срока, осужденный может рассчитывать на условно-досрочное освобождение либо на смягчение условий наказания.

— Согласно УПК, он может подать ходатайство об УДО через три четверти отбытого срока, — сказал адвокат. — Также через половину отбытого срока он может ходатайствовать о замене строгого режима на общий, — рассказал эксперт.

Данная мера может быть применена при примерном поведении осужденного в колонии или при наличии поощрения от ее руководства.

— Но при длительных сроках заключения сохранить заключенному чистым личное дело практически невозможно, — сказал юрист.

Защита осужденного после приговора отказалась комментировать решение суда.

— Могу лишь сказать, что наш подзащитный не признал вину, — сказал адвокат.

Масса вопросов

Евгений Глаголев занял должность вице-губернатора и начальника департамента строительства в 2016 году, ему тогда только исполнилось 30 лет. А в отставку его отправили 7 июня 2021 года. Тогда губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что к строительной отрасли региона возникла масса вопросов.

«Ситуация с выполнением работ в Белгородской области на некоторых объектах, строительство и ремонт которых ведется в рамках национальных проектов, требует радикального кадрового решения, и оно уже есть», — заявил Гладков.

Он подчеркнул, что давал своему заместителю шанс исправить положение, но в итоге был вынужден отправить материалы проверок объектов строительства в правоохранительные органы.

Уже 23 июня 2021 года появилась информация о задержании Глаголева сотрудниками ФСБ. На тот момент Глаголеву инкриминировали только получение взятки, а обвинение в превышении полномочий добавили в дело позже.

В рамках расследования суд наложил арест на имущество вице-губернатора на сумму в 65 млн рублей.

В июле 2023 года Басманный суд арестовал еще одного заместителя Гладкова — Константина Полежаева, он занимался вопросами ЖКХ. Вячеслав Гладков заявлял, что чиновник систематически не выполнял свои обязанности. Претензии к Полежаеву возникли в том числе из-за неудовлетворительных темпов восстановления пострадавших из-за обстрелов со стороны Украины города Шебекино и села Новая Таволжанка.

Следователи же полагают, что Полежаев получил от гендиректора строительной компании два иностранных автомобиля премиум-класса стоимостью более 17 млн рублей. По версии СКР, они полагались за содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении контрактов в сфере ЖКХ.

Источник «Известий» связал дело Полежаева с арестом еще четырех региональных чиновников. Речь идет о начальнике абонентского отдела Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Юлии Овчаровой, начальнике управления финансов фонда Андрее Внукове, руководителе Центра экологической безопасности области Данииле Медведеве и его заместителе Кирилле Попове. По данным собеседника «Известий», в их деле фигурирует получение взятки на 60 млн рублей.

Адвокат адвокатского бюро «Халимон и партнеры» Борис Митрофанский полагает, что массовое возбуждение уголовных дел в Белгородской области не говорит о ее исключительности, а связано с повышенным вниманием правоохранительных органов к чиновникам в целом.

— Не сказал бы, что сейчас это является тенденцией, но это распространенное явление, — сказал он «Известиям». — Скорее это результат планомерной работы в области расследований хищений государственных средств. Особое внимание, конечно же, уделяется персонам на должностях, которые ведут к распределению благ. Это и взятки, и превышения полномочий, и злоупотребления.

Адвокат заявил, что ничто человеческое чиновникам не чуждо, и напомнил о Ставропольском и Хабаровском краях, где в последние годы также возбуждали сразу по несколько уголовных дел в отношении должностных лиц.