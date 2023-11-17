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Эксперты рассказали о важных критериях выбора семейного автомобиля

«СберАвто»: наиболее востребованные авто в больших семьях — Skoda Kodiaq, Audi Q7
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Перед приобретением семейного автомобиля потенциальные покупатели часто задумываются о том, как выбрать машину, в которой будет безопасно и комфортно всем членам семьи. Эксперты сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» рассказали «Известиям» 17 ноября, на что обратить внимание при покупке, а также озвучили наиболее востребованные модели.

По их словам, в первую очередь стоит подумать о вместительности. Как отметили эксперты, наиболее востребованные автомобили в семье с тремя и более детьми — семиместные, и чаще всего автолюбители отдают предпочтение моделям Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander, Audi Q7, Chery Tiggo 8. Семьи поменьше выбирают крупные внедорожники и кроссоверы, например Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento.

Как объяснили аналитики, чтобы выбрать конкретную модель, важно учесть возраст и нужды младших членов семьи: детские автокресла и люльки занимают много пространства в автомобиле.

«Если разместить на заднем сиденье три бустера не проблема, то с люльками или растущими креслами для самых маленьких бывает сложно уместиться даже двоим детям, если предполагается, что между ними будет сидеть еще и родитель», — отметили эксперты.

Они порекомендовали помнить, что к каждому члену семьи, как правило, прилагается «+1» — рюкзак или сумка, — поэтому даже для ежедневных поездок с детьми необходим просторный багажник для перевозки вещей и грузов, а также наличие свободного пространства «в ногах».

Еще один принципиально важный фактор выбора — степень безопасности всех пассажиров.

«Наличие интегрированных систем безопасности, таких как системы предупреждения столкновений, контроля слепых зон или помощи при парковке, является важным фактором принятия решения о покупке семейного автомобиля. Отдельно следует проверять наличие и функционирование системы блокировки дверей и системы стеклоподъемников для защиты детей», — подчеркнули в «СберАвто».

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Кроме того, не стоит забывать и о комфорте. Регулируемые сиденья, мягкая обивка, много места для ног и хорошая шумоизоляция сделают поездки приятными, добавили эксперты.

«Многие семьи знакомы с проблемой укачивания: если это актуально для конкретного покупателя, есть смысл при выборе авто уделить особое внимание выбору типа кузова (меньше всего укачивает в седанах, универсалах, хэтчбеках и небольших кроссоверах), жесткости подвески (в авто с мягкими амортизаторами укачивает сильнее), а также коробки передач (наиболее комфортная в этом случае – автоматическая)», — рассказали в сервисе.

Также автолюбители при выборе семейного авто учитывают и экономичность — низкий расход топлива. Для сокращения трат на бензин эксперты «СберАвто» посоветовали рассмотреть покупку машины с турбированным двигателем и роботизированной коробкой переключения передач. Они отметили, что часто пользователи сервиса предпочитают модели Volkswagen Multivan и Skoda Karoq.

«Выбор автомобиля для большой семьи — это серьезное решение, которое необходимо принимать с учетом и общего запроса, и индивидуальных предпочтений. Обращая внимание на потребности своих близких, а также безопасность, комфорт и экономичность, можно найти идеальный автомобиль, который будет соответствовать всем ожиданиям и позволит создать множество добрых семейных воспоминаний», — заключили эксперты.

Ранее, 30 октября, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Известиям», что с начала 2024 года ожидается рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. При этом в декабре 2023-го в компании рассчитывают на серию поддержек со стороны производителей.

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