Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%
Экономика
Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам
Мир
Финляндия закроет в ночь с 17 на 18 ноября четыре КПП на границе с РФ
Туризм
Платежную карту для иностранцев могут запустить в РФ в начале 2024 года
Спорт
Путин поздравил участников и организаторов Дня самбо с 85-летием дисциплины
Политика
Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий
Общество
В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мужчины
Мир
МИД Венесуэлы назвал геноцидом действия Израиля в секторе Газа
Мир
Премьер Испании назвал ошибочным ответ Нетаньяху на атаку ХАМАС
Мир
Лавров сообщил о договоренности по расширению торговых связей РФ и Венесуэлы
Мир
МИД Азербайджана назвал невозможными визиты официальных лиц США в страну
Происшествия
В Калининграде таможенники нашли тайник с оружием в Рorsche
Авто
В Липецкой области начался выпуск электромобиля Evolutе I-Sky

МИД Польши объявил о создании группы по репарациям от ФРГ и России

В Польше создали парламентскую группу по репарациям от ФРГ и России
0
Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Marcin Obara
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше создана парламентская группа по репарациям, которая займется вопросами возмещения ущерба со стороны Германии за нападение на страну во Вторую мировую войну, а также оценит сумму компенсации, которая «причитается польской стороне от России». Об этом 16 ноября сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В соответствии с постановлением Сейма от 14 сентября 2022 года мы создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны», — написал дипломат.

По его словам, в группу вошел президент политической партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.

В октябре Мулярчик заявил. что отказ выплатить репарации Польше должен вызывать стыд в Германии. Он отметил, что год назад Варшава направила Берлину ноту с требованием выплаты репараций на сумму более $1,3 трлн.

В начале мая власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Гигиена Европы: почему Польша потребовала репарации от Германии
Дипломатическую атаку на Берлин прикрывают из-за океана

Официальный отказ Варшавы от репараций, подписанный в 50-х годах прошлого века, нынешние власти страны считают недействительным. По мнению властей Польши, документ якобы лоббировал СССР, к тому же он касается государств, которые уже не существуют, — ГДР и Польской народной республики.

При этом в Германии не раз отмечали, что не намерены платить, уточняет «Газета.Ru». В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023