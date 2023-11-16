МИД Польши объявил о создании группы по репарациям от ФРГ и России

В Польше создана парламентская группа по репарациям, которая займется вопросами возмещения ущерба со стороны Германии за нападение на страну во Вторую мировую войну, а также оценит сумму компенсации, которая «причитается польской стороне от России». Об этом 16 ноября сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«В соответствии с постановлением Сейма от 14 сентября 2022 года мы создали парламентскую группу по репарациям, компенсациям и возмещению ущерба, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсации, причитающейся Польше от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны», — написал дипломат.

По его словам, в группу вошел президент политической партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский.

В октябре Мулярчик заявил. что отказ выплатить репарации Польше должен вызывать стыд в Германии. Он отметил, что год назад Варшава направила Берлину ноту с требованием выплаты репараций на сумму более $1,3 трлн.

В начале мая власти Польши приняли постановление о необходимости урегулировать вопрос репараций от ФРГ. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Официальный отказ Варшавы от репараций, подписанный в 50-х годах прошлого века, нынешние власти страны считают недействительным. По мнению властей Польши, документ якобы лоббировал СССР, к тому же он касается государств, которые уже не существуют, — ГДР и Польской народной республики.

При этом в Германии не раз отмечали, что не намерены платить, уточняет «Газета.Ru». В начале января в МИД Польши пришла нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказывается обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны.