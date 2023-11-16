Гендиректор ЦСКА назвал зарплату Акинфеева по первому контракту

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев назвал сумму зарплаты голкипера Игоря Акинфеева в рамках его первого контракта с российским футбольным клубом. Об этом 15 ноября он рассказал в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресс» «Акинфеев. 20-й сезон».

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц», — сообщил Бабаев.

Гендиректор клуба отметил, что на тот момент это был минимальный оклад. Бабаев вспоминает, что тогда Акинфеев ничего не читал, а просто подписал контракт.

37-летний Акинфеев 6 ноября во время марафона общества «Знание» заявил, что сожалеет из-за невозможности участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Он отметил, что с детства болеет за Россию и не променяет русские березки на испанские сосны. Акинфеев также подчеркнул, что не мечтает уехать из России за границу и даже во время отпусков остается в стране.

В августе этого года бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона-2022/2023, в котором лучшими вратарями назвало Акинфеева, а также Илью Лантарева и Илью Помазкна. Среди защитников были отмечены Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Родригао и Барбоса Мойзес. Лучшими нападающими стали Александр Соболев, Федор Чалова, Джон Кордобу.