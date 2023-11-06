Акинфеев заявил, что никогда не променяет русские березки на испанские сосны

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в понедельник, 6 ноября, заявил, что не променяет русские березки на испанские сосны.

37-летний футболист указал, что после чемпионата мира в Бразилии [в 2014 году] его жизнь сильно изменилась. По мнению спортсмена, в таких ситуациях важно «встать с колен» и доказать обратное.

«И в 2018 году было доказано, что от любви до ненависти один шаг. Каждый человек в нашей стране должен быть патриотом <…> Да, не всё получилось, но любовь была на пределе возможностей», — объяснил Акинфеев во время марафона общества «Знание».

Он также выразил сожаления из-за того, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях.

«Но я болею за всех наших спортсменов. Не буду выделять кого-то конкретно. Я болею за Россию. Это любовь с детства», — сказал футболист.

Акинфеев отметил, что у него не было никогда мечты уехать за границу и во время отпусков он чаще всего остается в стране. Он также назвал себя человеком русской души.

В 2014-м на чемпионате мира по футболу сборная России впервые не одержала ни одной победы. За весь период соревнования россияне набрали два очка, сыграв вничью со сборными Южной Кореи и Алжира и потерпев поражение от Бельгии. Кроме того, вратарь Акинфеев добавил, что мог закончить с футболом после своей ошибки на этом чемпионате.

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