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Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий

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Фото: Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, где обсуждалась реализация решений, которые были приняты по итогам ряда крупных международных мероприятий с участием РФ.

«В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий. И по их результатам мы принимали определенные решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются. Пожалуйста, у нас докладчик министр иностранных дел [Сергей Лавров]», — заявил он в начале встречи.

После этого Путин предоставил слово главе МИД РФ.

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Предыдущее совещание с членами СБ России президент РФ проводил 10 ноября. На встрече обсуждались меры по повышению эффективности информационной безопасности страны. С докладом по ситуации выступал директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

До этого, 30 октября, Путин проводил большое совещание с руководством страны после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Речь шла о ситуации на Ближнем Востоке и попытках Запада расколоть российское общество на этом фоне. В Кремле беспорядки, произошедшие днем ранее в Дагестане, расценили как вмешательство извне, указав, в частности, на информационное воздействие на людей.

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