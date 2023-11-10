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Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности ИТ-безопасности России
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Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности ИТ-безопасности России

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин 10 ноября провел совещание с членами Совета безопасности (СБ) России. На встрече обсуждались меры по повышению эффективности информационной безопасности страны.

«У нас сегодня важный и очень актуальный — не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию, — вопрос о повышении эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России», — объявил глава государства в начале встречи.

После этого президент предложил выступить с докладом по ситуации директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимиру Селину.

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Ранее, 8 ноября, «Известиям» сообщили в кабмине, что в России ужесточат ответственность за незаконную обработку персональных данных. Такие изменения в КоАП поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В частности, наказание за нарушение составит для граждан до 15 тыс. рублей (вместо нынешних 6–10 тыс.), для должностных лиц — до 300 тыс. (вместо 20–40 тыс.), для юрлиц — до 500 тыс. (вместо 30–150 тыс.).

Ранее, 20 октября, Путин на оперативном совещании с СБ РФ предложил внедрить современные технологии для обеспечения обороны и безопасности страны.

До этого, в августе, на заседании с Совбезом России глава государства также поднял вопрос об обеспечении безопасности в информационном пространстве. Путин отметил важность этой темы в современных условиях.

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