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Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве

Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Российский президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве. Заседание прошло в пятницу, 11 августа.

«Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях», — сказал президент, открывая заседание.

Он отметил важность этой темы в современных условиях.

«Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас. Важно всегда, но особенно сейчас. И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему», — отметил глава государства.

Во встрече приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно.

На совещании также присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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В июне стало известно, что Россия и Белоруссия собираются разработать план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области информационной безопасности на международном уровне.

Высший государственный совет Союзного государства в конце февраля утвердил Концепцию информационной безопасности стран-участников. Ее основная цель заключается в защите национальных интересов на государственном уровне. Документ нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы и повышение безопасности информационной инфраструктуры РФ и Белоруссии, прежде всего их критически важных объектов.

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