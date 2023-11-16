Патрушев рассказал о ведущих к пандемиям и эпидемиям действиях США

Военно-биологическая деятельность США ведет к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, а также эпидемий и пандемий. Об этом 16 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

«Актуальность вопроса об обеспечении биологической безопасности в современных условиях связана с потенциальными рисками и угрозами, вызванными прежде всего военно-биологической деятельностью США и их союзников», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что деятельность США на территории Украины, а также массовые проявления внутренних и внешних опасных биологических факторов представляют реальную угрозу.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон продолжает реализацию своих программ, целью которых является создание искусственных патогенов и микроорганизмов, имеющих стойкость к антибиотикам, вакцинам и другим средствам терапии.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что США также продолжают создание сети биолабораторий на границе с Россией.

«На территории Украины и в иных сопредельных с Россией государствах Вашингтоном развернута сеть биологических лабораторий, в которых проводятся военно-биологические исследования и эксперименты с использованием биоматериалов», — заявил он.

Действия американской стороны создают угрозы и требуют выработки действенных мер по их устранению.

Ранее, 13 ноября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США свернули часть работ по военной биологии после заявлений Минобороны России. Он подчеркнул, что своими заявлениями России удалось достучаться до многих стран и натолкнуть их руководство на мысль о необходимости задуматься, чем на самом деле занимается Пентагон на их территории.

31 октября Кириллов сообщил, что американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта. Начальник войск РХБЗ также указал на то, что в августе–сентябре текущего года на тренинге во Львове при поддержке США отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц, целью которой было обвинить Россию в биологической диверсии.

Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты. Он указал на то, что такие американские лаборатории функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам «АСЕАН плюс».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков 6 сентября заявил «Известиям», что биологическая деятельность США на украинской территории направлена против России. По словам Цекова, есть факты, подтверждающие, что эксперименты США были очень серьезными.

В тот же день Кириллов заявил, что США сделали Украину отдельным регионом для проведения своих биологических программ, указав на то, что у российской стороны есть документы, которые подтверждают участие Госдепартамента США в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года, которые свидетельствуют об активном участии Госдепа США в биологических программах на территории других стран.

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов 28 августа указал на то, что США занимаются разработкой биологического оружия, которое может быть нацелено на определенные этносы, и подобные планы подтверждены. По его словам, американцы предпринимают попытки «перенести биопрограммы в другие государства». Он считает, что Соединенные Штаты планируют наладить контроль за биологическими исследованиями, а также собрать коллекции биологических материалов, патогенов.

В апреле 2022 года Минобороны рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Там американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.