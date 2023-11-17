Терапевт рассказала, как часто нужно есть суп

Супы — неотъемлемая часть русской и многих других кухонь мира. Летом они освежающие и легкие, а зимой — сытные и согревающие. От старших родственников часто можно услышать: «Раз в сутки суп должен быть в желудке». Правы ли они и каким именно супам лучше отдавать предпочтение, 17 ноября рассказала «Известиям» терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

По ее словам, взрослому человеку без хронических и острых заболеваний желудочно-кишечного тракта важно включать супы в рацион два-три раза в неделю. В правильно приготовленном супе содержится сбалансированное количество белков, жиров, углеводов и других микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. Как отметила врач, во время варки продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки. Кроме того, супы менее калорийные по сравнению с жареными, тушеными или запеченными блюдами, они быстрее усваиваются.

«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса. В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики — сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», — пояснила Утюмова.

Тем, кто готовит суп с мясом, специалист рекомендует сливать первый бульон, чтобы избавиться от лишнего жира и химикатов, которые животное ело при жизни вместе с комбикормом.

«Но что делать в дни, когда супа в меню нет? Нужно ли запивать пищу? Пить во время еды можно, но необязательно. Взрослому человеку рекомендуется пить по желанию. При этом стоит выбирать негазированную воду. А вот сладкими лимонадами и соками лучше не злоупотреблять — большое количество сахара только усилит жажду, а частое употребление таких напитков может привести к сахарному диабету и другим заболеваниям», — заключила Утюмова.

В конце октября диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Известиям», что употребление яиц никак не связано с уровнем плохого холестерина в крови. Более того, этот продукт обладает оздоровительным эффектом при умеренном потреблении. По его словам, яйца — это источник жирорастворимых витаминов А и D, минералов и многих других полезных веществ.