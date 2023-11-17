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Путь ниндзя: какой окажется новая игра франшизы «Наруто»

Создатели представили самый большой список персонажей в истории Ultimate Ninja Storm
Фото: CyberConnect2
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Японский издатель Bandai Namco 17 ноября выпускает седьмую часть серии Ultimate Ninja Storm, разработанную CyberConnect2. Благодаря простому и интуитивно понятному геймплею, разнообразию режимов и настраиваемых комбинаций игра будет интересна как давним поклонникам франшизы, так и новичкам. Совершенно новые персонажи и оригинальная история — лишь некоторые из обновлений для пользователей Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. В игре присутствует специальный сюжетный режим, в котором персонажи из серии Boruto объединяются с оригинальными персонажами из мобильной игры Ninja Heroes. Какой окажется новая игра про «Наруто», разбирались «Известия».

«Наруто» и «Боруто»

В специальном сюжетном режиме будет представлена оригинальная ​​история для Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Она продемонстрирует мир Шиноби (вселенная «Наруто»), находящийся на грани войны. Жители Конохи собираются вместе для устранения угрозы. История завершается финальным матчем-реваншем между Саске и Наруто, где второй выступает в качестве антагониста. Почему Наруто в этой истории сражается против Конохи — станет известно после релиза.

В дополнение к специальному сюжетному режиму классический был усовершенствован и теперь включает в себя все путешествия Наруто и Саске от начала до конца. Пользователи смогут ощутить каждый важный момент тайтла как внутриигровую битву, дополненную режимом пробуждения, ультимативными дзюцу (фантастическое действие ниндзя) и комбинированными ультимативными дзюцу. Наиболее важные моменты истории будут изображены в виде битв с боссами, которые включают в себя противостояние:

скриншот игры
Фото: CyberConnect2

— Наруто против Шукаку;

— Саске против Итачи;

— Наруто против Нагато;

— Наруто против Саске.

Кастомизация и персонажи

Функция, доступная ранее в Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution, появится вновь. Пользователям откроется возможность персонализировать своих персонажей. Предметы для кастомизации будут открываться пользователям постепенно в процессе прохождения. На момент выхода материала известно о таких кастомных атрибутах: белые и черные кошачьи уши, кроличьи уши, бумажный цветок, маска Тоби, синяя бабочка, рога демона, бумажный сюрикен и маска Хаку.

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В новой части представлен самый большой список персонажей за всю историю серии. Всего заявлено более 130 героев, которые могут сразиться друг против друга. Среди переработанных персонажей — братья, основавшие легендарные кланы ниндзя, Асура и Индра Ооцуцуки. Также будут представлены герои с кармой (печать, дарованная членами клана Ооцуцуки): Боруто, Каваки и Джиген продемонстрируют свою силу.

скриншот игры
Фото: CyberConnect2

Новый режим управления упрощает контроль и автоматически выполняет различные комбинации действий. Одной кнопкой можно выполнить ряд функций — от приближения к далеко расположенному противнику с помощью Chakra Dash до выполнения боевого комбо. Этот режим рекомендуется не только новичкам, но и продвинутым игрокам, которые хотят сконцентрироваться на бое, чтобы рассчитать следующий ход противника.

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Обновления элементов управления Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections и улучшенные параметры настройки помогают многопользовательским сражениям выглядеть более разнообразными, чем в большинстве файтингов на рынке.

Системные требования

Тайтл выходит на всех платформах, включая портативные компьютеры (PC), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5, Nintendo Switch. Объем памяти, необходимый для загрузки игры, составляет 30,3 Гб.

скриншот игры
Фото: CyberConnect2

Минимальные системные требования для ПК:

— 64-разрядные процессор и операционная система;

— ОС: Windows 10;

— процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700X;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: Nvidia GeForce GTX 660 Ti, Radeon R9 270X или Intel Arc A380;

— DirectX: версии 11.

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Кроме того, в новом «Наруто» доступен русский интерфейс и субтитры, озвучка же предоставляется на английском, французском и немецком языках. Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections не поддерживает кроссплатформенную игру между PlayStation, Xbox, PC и Nintendo Switch.

скриншот игры
Фото: CyberConnect2

Успех франшизы о ниндзя из Конохи

Манга о Наруто впервые была опубликована в 1999 году в 43-м номере японского журнала Shonen Jump. История создана японским художником Масаси Кисимото. Главный герой манги — подросток-ниндзя Наруто Удзумаки, ищущий признания среди своих сверстников и мечтающий стать Хокаге (сильный правитель мира Шиноби). «Наруто» — одна из самых продаваемых серий манги в мире, тираж составляет около 250 млн копий, 150 млн из которых были проданы только на территории Японии.

манга
Фото: Global Look Press/Paco Freire

Премьера аниме по мотивам манги состоялась на токийском телевидении в 2002 году, сериал транслировался в течение пяти лет. Первые 135 эпизодов были адаптированы из первой части манги. Остальные 85 серий являются оригинальными и используют элементы сюжета, которых нет в манге. Франшиза включает в себя анимационные сериалы, полнометражные фильмы, видеоигры, коллекционные карточные игры, лайт-новеллы. «Наруто» неоднократно коллаборировал с известными брендами, включая Primitive, Nike, Adidas, Coach, BAPE и Champion, а в 2022 году китайская телефонная компания Realme выпустила версию своего телефона GT Neo 3 с «Наруто».

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