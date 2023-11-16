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Минобороны опубликовало кадры уничтожение «Ланцетом» гаубицы FH-70 ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» украинскую гаубицу FH-70 производства Великобритании. Кадры поражения техники Минобороны России опубликовало в четверг, 16 ноября.

«Точным ударом операторы БпЛА уничтожили гаубицу, ведущую огонь по российским позициям из лесополосы», — сообщили в ведомстве.

На видео показано, как происходит поиск позиции FH-70 противника, после чего идут кадры непосредственно с «Ланцета», летящего к гаубице.

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Ранее, 7 ноября, ВС РФ подавили украинскую буксируемую гаубицу производства США на краснолиманском направлении. На кадрах видно, как барражирующим боеприпасом была поражена техника противника, несмотря на ее нахождение в лесополосе.

До этого, 5 ноября, оборонное ведомство показало видео уничтожения танка украинской армии в районе Андреевки. Сообщалось, что танк ВСУ попытался атаковать позиции подразделения российских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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